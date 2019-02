Hörtheater im Heimathafen Neukölln Let Them Eat Money. Welche Zukunft ?! Hörspiel von Andres Veiel

Filmregisseur Andres Veiel (Foto: Carsten Kampf)

Am kommenden Sonntag, dem 3. März 2019 um 19.30 Uhr präsentiert Deutschlandfunk Kultur als Premiere im Heimathafen Neukölln das Hörspiel "Let Them Eat Money. Welche Zukunft ?!" von Andres Veiel, eine Co- Produktion zwischen rbb und Dlf Kultur. Nach dem Hören laden wir Sie herzlich zum Publikumsgespräch mit dem Autor Andres Veiel und den Redakteurinnen Juliane Schmidt (rbb) und Ulrike Brinkmann (Dlf Kultur) ein.

Moderation: Stella Luncke

Ton: Tobias Bischoff

Let Them Eat Money. Welche Zukunft ?!

von Andres Veiel

Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Andres Veiel und Jutta Doberstein

Regie: Ulrich Lampen

Mit: Inka Löwendorf, Florian Lukas, Bettina Hoppe, Christian Schmidt, Bernhard Schütz, Ulrich Noethen, Gunther Schoss, Leon Stiel, Alexandra Maria Wilcke und Patrizia Carlucci

Ton: Peter Avar

Regieassistenz: Nick-Julian Lehmann

Ursendung: 31. März, 18.30 Uhr

Länge: 80’56 (Langfassung)

Produktion: rbb/Dlf Kultur / 2019 (Kurzfassung)

Produktion: Dlf Kultur/ rbb 2019 (Langfassung)



2018 ist Europa von Krisen geschüttelt. Die vielen Flüchtlinge, der Brexit, die Folgen der Finanzkrise, ein politisches Abdriften der Gesellschaften nach rechts. Was wird die Zukunft bringen? Ein Szenario, das in Expertenkreisen für möglich gehalten wird: der Austritt Italiens aus der EU, das Entstehen exterritorialer Staaten, das bedingungslose Grundeinkommen, der ökonomische Crash der Rest-EU. Das Hörspiel entstand nach dem Theaterstück, für das Andres Veiel die Ergebnisse von Symposien mit BürgerInnen und ExpertInnen am Deutschen Theater Berlin 2017/2018 verarbeitete.



Andres Veiel, geboren 1959 in Stuttgart, Dokumentarfilmer, Sachbuchautor und Essayist, Dozent, Film- und Theaterregisseur. Seit 2007 Mitglied der Berliner Akademie der Künste. Seine Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. 2002 ‚Black Box BRD’ und 2018 ‚Beuys’ mit dem Deutschen Filmpreis für den "Besten Dokumentarfilm".

Veranstaltung:

Sonntag, 03. März 2019, um 19:30 Uhr

Heimathafen Neukölln

Karl-Marx-Straße 141

12043 Berlin

Der Eintritt ist frei!

Nächstes Hörtheater: Am Sonntag, den 17. März 2019 um 19.30 Uhr, präsentiert Deutschlandfunk Kultur das Kriminalhörspiel "In den Augen der Welt" von Dominik Busch.