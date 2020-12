Hörstücke zur digitalen Eröffnung des Humboldt Forums Humboldt revisited Am Abend des 16. Dezember 2020 eröffnet das Humboldt Forum im wiedererrichteten Berliner Schloss - zumindest teilweise und digital. Begleitend zur Eröffnung präsentiert die Radiokunst-Redaktion von Deutschlandfunk Kultur ausgewählte Hörstücke.

Lässt alte Zeiten wieder aufleben: das Berliner Schloss mit dem Humboldt Forum. Nur: Was für Zeiten sind das? (imago images / imagebroker)

Haus der Weißen Herren - Raubkunst im Humboldt Forum?

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 15.09.2020)

Benin Büsten im Museum Dahlem (Lorenz Rollhäuser)Wie viel koloniale Arroganz steckt im neuen Humboldt Forum? Aus was für Kontexten stammen die Objekte aus aller Welt, die dort gezeigt werden sollen? Was für Konzepte stehen hinter dem Museum für Weltkulturen? Eine Recherche in Deutschland und Nigeria.

Große Geste Weiße Welt | Radioortung - Hörspiele für Selbstläufer

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspielmagazin, 30.03.2020)

Der Audiowalk "Große Geste Weiße Welt" (Deutschlandfunk Kultur / Sebastian Wagner)Deutschlandfunk Kultur eröffnet das Humboldt Forum! Es gibt nichts zu sehen, aber viel zu hören. Der Hörfunkautor Lorenz Rollhäuser hat mitten in Berlin, rund um das nachgebaute Berliner Stadtschloss, eine Reihe akustischer Miniaturen platziert. Das sind Stimmen und Geschichten, die ins Innere des Schlosses bislang keinen Eingang finden.

You Will Go Away One Day But I Will Not - Hörstück über biologische Namensgebung

(Deutschlandfunk Kultur, Klangkunst, 06.03.2020)

. (Foto: I. Haas/Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin)Die Pflanzenwelt spricht Latein. Zumindest benennen westliche Wissenschaftler Lebewesen seit Jahrhunderten mit lateinischen Namen. Nun forschen zwei Künstlerinnen nach indigenen Bezeichnungen für Pflanzen aus dem Botanischen Garten in Berlin. Denn: Ist die "Nymphoides humboldtiana" wirklich Humboldts Seekanne? Das Hörstück basiert auf einer gleichnamigen Klanginstallation im Botanischen Garten Berlin.

Die Maskenmacher - Masken aus Kolumbien und die Frage der Rückgabe

(Deutschlandfunk Kultur, Feature, 26.05.2020)

"Mama Uiakai", die Sonnen-Maske aus Noavacha in Kolumbien. (Ethnologisches Museum Berlin)In der Studiensammlung des Ethnologischen Museums Berlin lagern zwei rätselhafte Masken aus dem vorkolonialen Kolumbien. Über einhundert Jahre hat sich niemand für sie interessiert. Nun steht die Idee der Rückgabe im Raum.