Oft wenig sichtbar, aber gut hörbar: Frauen in Marrakesch. (Anna Raimondo)

Sie klappern mit Löffeln, Gläsern und Tellern, sie treffen sich zum gemeinsamen Singen und tauschen Neuigkeiten aus: Frauen in der Altstadt von Marrakesch sind oft besser zu hören als zu sehen.

Die Künstlerin Anna Raimondo hat eine Gruppe von ihnen im Alltag begleitet, Gespräche geführt und Geräusche aufgenommen. Besonders angetan hat es ihr die Sängerin Meriem Said, die einzige Frau auf dem berühmten Platz der Geschichtenerzähler Jema el Fnaa. In einem akustischen Stadtplan zieht Raimondo Parallelen zwischen dem verborgenen System von Wasserkanälen unter der Stadt und dem Einfluss von Frauen-Netzwerken auf das tägliche Leben. Ein Stück über die Hörbarkeit des Unsichtbaren.

Dank an das Austauschprogramm LE 18, organisiert von Francesca Masoero in Zusammenarbeit mit Dar Bellarj in Marrakesch.

Ursendung

Rythmes Invisibles

Von Anna Raimondo

Übersetzungen: Aida Bouissehak, Nourredine Ezarraf und Annika Erichsen

Mit: Eva Bay und Anna Raimondo

Tonaufnahmen: Jeanne Debarsy und Thomas Monnerjahn

Mischung: Bastien Hidalgo Ruiz

Sprachregie: Julia Gabel und Anna Raimondo

Regie: Anna Raimondo

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020 in Koproduktion mit dem Atelier de Création sonore et radiophonique, Brüssel, und Euphonia, Radio Grenouille, Marseille

Länge: 50‘48

Präsentiert im Rahmen der Manifesta 13 Marseille. Realisiert mit der Unterstützung der Künstlerresidenz "le18 - Programm Qanat" und dem Kulturzentrum für die Frauen der Medina Dar Bellarj in Marrakesch.