Hörstück über die Tonpsychologie von Carl Stumpf Let's do the Stumpfkonsonanz

Von Frieder Butzmann

Das zeitgenössische Porträt zeigt den deutschen Philosophen und Psychologen Carl Stumpf (1848-1936). (picture-alliance / dpa)

In seiner Jugend las Frieder Butzmann die "Tonpsychologie" von Carl Stumpf. Er war fasziniert, denn er lernte dabei die Zusammensetzung der Sprachlaute kennen. Da tauchte die Frage auf: Wie wird Musik? Forschend wühlt Butzmann sich 2018 durch die Täler und Höhen der gesungenen, gesprochenen, menschlichen, synthetischen, obertonarmen, obertonreichen Sprachlaute, um sodann im Tonspiel "Let's do the Stumpfkonsonanz" der sich wiederholenden und überlappenden Musik zu begegnen.

(Frieder Butzmann)

Ursendung

Let's do the Stumpfkonsonanz

Von Frieder Butzmann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018



Länge: 55'32

Frieder Butzmann, 1954 geboren, Komponist, lebt in Berlin, verdingt sich weltweit erfolgreich als "Crachmacheur", Autor und Vortragsreisender. Für Deutschlandradio Kultur: "Burtts Family Combo" (2011) und verschiedene Wurfsendungsserien, z.B. "Exoplanet. Muster möglicher Welten" (2016).