Hörstück über den Traum vom Fliegen I can fly Klangkunst, 58 min Von Vicki Bennett

Hörstück zum Luftverkehr (I can fly)

Geschichten vom Fliegen ziehen sich in unterschiedlichen Variationen durch die gesamte Menschheitsgeschichte – von Ikarus über Graf Dracula bis hin zu Mary Poppins. Für ihre Komposition startete die Musikerin Vicki Bennett aka "People like Us" einen Online-Aufruf zum Thema "Fliegen". 55 Menschen sandten Sprachaufnahmen ein.

"Eines Tages ging ich mit meinem Schirm hinaus in den Regen und sprang vom oberen Rand der Treppen hinab. Ich sprang und sprang und sprang. Aber ganz egal, wie oft ich es versuchte, ich schaffte es nicht, dass der Schirm mich hob und ich davonflog."

Bennett, die in ihren Kompositionen häufig mit Fundstücken arbeitet, verbindet diese O-Töne mit den Klangumgebungen von Superhelden und Disneyfiguren. Sie fragt sich: Wie sehr ist unser Menschsein geprägt von der Erfahrung, mit dem Boden verhaftet zu sein?

I can fly

Von Vicki Bennett

Mastering: Mark Gergis

Mit Stimmen und Aufnahmen von: Akāshamitra, Atau Tanaka, Ariadne, Austin Rich, Beth Arzy, Cameron Hamilton, Casper Carey, Cecilia Hae-Jin Lee, Dan Bodah, David Cox, Drew Daniel, Eric Kilkenny, Falco Carey, Gaylord Fields, Hearty White, Henry Löwengard, Iain Chambers, Jeff Carey, Jem Finer, Katja Seltmann, Kevin Hamilton, Kim Farrier, Kira O’Reilly, Leanne Bryan, Leech Ernowetz, Leon Clowes, Mark Gergis, Mark Heath, Mark Leahy, Melissa Healing, Michael Newman, Molly Hankwitz, Nicola Battista, Peter Jaeger, Peter Knight, Rahne Alexander, Richard Lindsay, Robert Worby, Runa Kirby Torbo, Seth Horvitz, Sharon Gal, Simon Faulkner, Simon Hamilton, Steven Ball, Tim Maloney, Tom Comitta, Vicki Bennett, Will Edmondes und Yvonne Szymczak

Produktion: WDR 2020

Länge: 44'06

Auf der Webseite der Künstlerin gibt es einen vierminütigen Talk mit Hintergrundinfos zum Stück.

Anschließend:

Will we miss the planes

Von Peter Cusack

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012

Länge: 9'44



Vicki Bennett arbeitet als Medienkünstlerin und Radiomacherin in England. Unter dem Alias "People Like Us" nutzt sie seit den frühen 1990er Jahren Found Footage aus Filmen, Musikstücken und Radiowerken, manipuliert diese Fragmente und setzt sie neu zusammen. Bennett gilt als Vorreiterin der Sampling-Kultur und verhandelte früh Fragen zu Autorschaft, Kreativität und Originalität. Jahrelang hatte sie eine eigene Radiosendung, "Do or DIY", bei dem unabhängigen Radiosender WFMU in New Jersey.