Hörstück über den Beginn des Ersten Weltkriegs Alle Toten 1914 Klangkunst, 53 min

Der Klangkünstler Brezel Göring (Volksbühne Berlin) (Deutschlandradio / Anke Beims)

In ganz Europa wurde 2014 des Ersten Weltkrieges gedacht. Die beiden Künstler Oliver Augst und John Birke nahmen das Gedenkjahr zum Anlass, das kollektive Erinnern auf die Spitze treiben: Gemeinsam mit acht Musiker*innen gedachten sie aller Toten des Jahres 1914 – von Christian Morgenstern über Bertha von Suttner bis hin zu Papst Pius X. Einzelschicksale wurden heraufbeschworen, kuriose Anekdoten ausgegraben, Verbindungen zwischen den Biografien aus dem Boden gestampft – eine akustisch-phantastische Persiflage.

Bilder von der Veranstaltung in der Berliner Volksbühne und der Produktion:

Alle Toten 1914

Klangkunst von Oliver Augst und John Birke

Regie: John Birke und Oliver Augst

Mit: Frieder Butzmann, Françoise Cactus, Brezel Göring, Sven-Åke Johansson, Bernadette LaHengst, Wolfgang Müller, Gabi Schaffner, Charlotte Simon

Komposition: Oliver August und die Mitwirkenden

Text: John Birke und die Mitwirkenden

Ton und Technik: Hermann Leppich, Stefan Haberfeld, Gerald Weinert, Robert Stokowy und Wolfgang Urzendowsky

Produktion: Deutschlandradio Kultur/RBB/HR/Volksbühne Berlin 2014



Länge: 52'58

Eine Wiederholugn vom 20.06.2014

Oliver Augst, geboren 1962 in Andernach am Rhein, lebt als Vokalist, Komponist und Autor in Frankfurt und Ludwigshafen. Er studierte visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Bühne an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Popularmusik/Performance an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg. Mitbegründer des Künstlerkollektivs ‚textXTND’.

Zusammen mit Sven-Åke Johansson für Dlf Kultur: ‚In St. Wendel am Schlossplatz’ (2017)

John Birke, geboren 1981 in Toronto, lebt als Autor und Dramatiker in Berlin. Studium der Philosophie in Leipzig und Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim.