Hörstück über das Hören What are you listening for Klangkunst, 53 min Von Black Spirituals

Black Spirituals (Mark Mahaney)

"Black Spirituals" fragen: Worauf horchst du? Die Figur des doppelköpfigen Yoruba-Gotts Changó inspirierte die beiden Künstler zu einer Reflexion über die Richtung des Hörens und den Fokus der Aufmerksamkeit. Wer hört wem zu und warum? Gleichzeitig thematisieren "Black Spirituals" die Dialektik von Flüchtigkeit und Wiederholbarkeit aufgezeichneter Klänge. Virtuos komponieren sie mit improvisiertem Klangmaterial. Gleichzeitig verleihen sie elektroakustischen Kompositionen die Frische einer Innovation aus dem Augenblick.

What are you listening for

Von Black Spirituals

Produktion: documenta 14/Deutschlandradio Kultur 2017

Länge: 50'53

Eine Wiederholung vom 14.04.2017

"Black Spirituals" ist das elektroakustische Duo Zachary James Watkins und Marshall Trammell. Ihre Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Improvisation, Experiment und neuem musikalischen Vokabular. Zusammenarbeit unter anderem mit dem Sun Ra Arkestra, unter der Leitung von Marshall Allen.