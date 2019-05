Hörstück über automatische Akzenterkennung A Series of Gaps Rather than a Presence Klangkunst, 41 min Von Pedro Oliveira

In der Friedrich-August-Kaserne in Chemnitz wurden während des Ersten Weltkriegs Stimmen von Kriegsgefangenen aufgenommen. (Foto: Luiza Prado de O. Martins)

Der Klangkünstler und Kulturwissenschaftler Pedro Oliveira beschäftigt sich mit Artikulationen von Gewalt in Klang- und Hörpraktiken. Seine künstlerische Forschung widmet sich der Untersuchung der disziplinarischen Nutzung von Klangphänomenen in staatlichen Sicherheitssystemen, aber auch der Vielfalt gewalttätiger und oftmals widerständiger Klang- und Musikformen der Straße. In seinem Stück befasst er sich mit Techniken der algorithmischen Akzenterkennung durch Klangbiometrien im deutschen Migrations- und Grenzsystem. Inwiefern setzen sich in den Sicherheitsarchitekturen und ihren taxonomischen Praktiken koloniale Gewaltverhältnisse fort? Und welche Möglichkeiten gibt es, sich diesen zu widersetzen?

Das BAMF analysiert mit einer Software die Akzente von Geflüchteten, um ihre Herkunft zu bestimmen.

Ursendung

A Series of Gaps Rather than a Presence

Von Pedro Oliveira

Übersetzung aus dem Englischen: Julia Tieke

Komposition und Realisation: Pedro Oliveira

Stimme: Enana, Mariana Bahia, /Lio.DIC/.

Aufnahmen: Martin Eichberg

Produktion: DeutschlandfunkKultur/CTM Festival 2018

Länge: 41’12