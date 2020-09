Genau hinsehen: Der Wald ist voller queerer Geschichten. (Nandhu Kumar/pexels)

In der Mitte der Republik: Eine tausend Quadratkilometer große, grüne Fläche. Schafe hüten die Ränder. Eine kultivierte Wildnis, ein Stück Forstwirtschaft, ein Naherholungsgebiet für Vögel aller Art. Manche suchen hier den Rückzug aus der Stadt, andere leben hier schon immer. Das Mikrofon macht sich auf Wanderung durchs Unterholz.

In ihrem Hörstück begegnet das Autor*innenduo Personen, die von der Selbstverständlichkeit queerer Landschaften abseits der Städte berichten. Sie führen die Zuhörenden durch die Peripherien, mit denen sie leben. Für die Dauer des Hörstücks wird der Thüringer Wald zur Heterotopie. Dokumentarisches und Fiktives jagen einander durchs Gebüsch. Der Forst klingt wie immer, er klingt wie noch nie.

Das Hörstück "Im tiefen, queeren Wald" ist zwischen dem 27.08. und 13.09. als Installation auf dem Kunstfest Weimar 2020 zu hören.

Schwerpunkt: Was heißt Provinz?



Ursendung

Im tiefen, queeren Wald

Von Mara May und Micha Kranixfeld

Regie: die Autor*innen

Mit: Eva Bay, Mechthild Großmann, Simon Jensen, Bernd Moss, Charlotte Müller, Waitari Amroy, Sven Gämkow, Uwe Lengen, Ellen und Stefanie Radtke, Peter Renkemeier, Claire Stragier und Svenja Wolff

Dramaturgische Beratung: Anna Wegricht

Vorrecherche: Syndikat Gefährliche Liebschaften in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen e.V.

Komposition: Hauptmeier | Recker

Ton & Technik: Alexander Brennecke und Philipp Adelmann

Dramaturgie: Julia Gabel und Johann Mittmann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/Kunstfest Weimar/Syndikat Gefährliche Liebschaften 2020

Länge: 54'30

. (Foto: Peter Rüsing)Micha Kranixfeld studierte Kulturwissenschaften in

Hildesheim und Urban Design in Hamburg. Er ist

Mitglied des Syndikats Gefährliche Liebschaften und der Frl. Wunder AG, mit denen er forschende Kunst-

projekte in Sozialen Feldern entwickelt. Selbst auf dem Land aufgewachsen, interessiert er sich für irritierende Erzählungen über das Leben in solchen Regionen.

Seit 2020 forscht er an der Universität Koblenz zu künstlerischen Residenzen in ländlichen Räumen.