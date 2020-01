Patti Smith und Werner Herzog im Electric Lady Studio, New York City (Foto: Soundwalk Collective)

Auf der Suche nach einem neuen Menschenbild reist Antonin Artaud 1936 nach Mexiko. Gleichzeitig versucht er, seine Opiumsucht zu überwinden. Er besucht die indigenen Tarahumara in der nordmexikanischen Kupferschlucht. Sie feiern schamanistische Zeremonien mithilfe der halluzinogenen Pflanze Peyote. Artaud darf an ihrem Ritus teilnehmen. Das Soundwalk Collective lässt Zeugen dieser Begegnung erklingen – ferne Gesänge, eine Höhle, Trommeln. Patti Smith leiht dem Echo von Artauds Worten ihre Stimme.

Ursendung

The Peyote Dance

Von: Soundwalk Collective nach Texten von Antonin Artaud und Patti Smith

Mit: Patti Smith und Werner Herzog

Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen: Brigitte Weidmann, Bernd Mattheus, Elena Kapralik und Marcus Gammel

Übersetzungen ins Englische: Helen Weaver

Komposition und Musikproduktion: Soundwalk Collective in Zusammenarbeit mit Leonardo Heiblum, Nicolas Becker, Joel Cruz Castellanos und Martin Chávez Ramírez "Makawi" mit Originalinstrumenten der Rarámuri aus der Sierra Tarahumara, Mexiko

Ton: Russell Elevado (Electric Garden, New York)

Künstlerische Leitung und Realisation: Stephan Crasneanscki mit Patti Smith

Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 54'21

"The Peyote Dance" entstand mit freundlicher Unterstützung der Analogue Foundation

Patti Smith erscheint mit freundlicher Genehmigung von Columbia Records

Das Soundwalk Collective wurde im Jahr 2000 gegründet und besteht aus Stephan Crasneanscki und Simone Merli. Ansässig in Berlin und New York arbeiten sie zumeist mit Fieldrecordings und charakteristischen Klängen von Gebäuden, sowie realen und imaginären Orten. Zusammenarbeit mit Patti Smith für "Killer Road" (DKultur 2014) und "Illuminations" (Dlf Kultur 2018).

Patti Smith ist Dichterin, Performance-Künstlerin, Malerin und Fotografin. Als Sängerin wurde sie zur "Godmother of Punk".