Hörstück mit japanischen Kurzgedichten Morgen weht der Wind von Morgen JahresZeitBilder nach japanischen Haiku Klangkunst, 40 min Von Nadja Schöning Drei Zeilen, siebzehn Silben – der japanischen Haiku gilt als kürzeste Gedichtform der Welt. Nadja Schöning komponiert ein Hörspiel entlang seiner Merkmale: Fokus auf Naturbeobachtungen, Lautmalerei, Doppeldeutigkeit und Humor.

Das komponierte Hörspiel von Nadja Schöning basiert auf Naturbeobachtungen. (EyeEm / Kim Nesbitt )

Die Besonderheit des Haiku ist, so der französische Philosoph Roland Barthes, dass in ihm "Wort und Ding in eins fallen". Als formale Struktur zwischen Bild und Text, zwischen Reduktion und Ambiguität fangen die Kurzgedichte – einmal laut vorgetragen – häufig selbst zu klingen an. Deshalb sind sie auch kaum übersetzbar.

Die Klangkünstlerin Nadja Schöning hat den japanischen Haiku auf ihre eigene Art übersetzt: Ihre Komposition umkreist Geräusche, Klänge, Wortsinn und Wortspiel und nähert sich der kürzesten Gedichtform der Welt von der akustischen Seite.

Morgen weht der Wind von Morgen

JahresZeitBilder nach japanischen Haiku

Von Nadja Schöning

Mit: Yuki Iwamoto, Rosel Zech, Kristi Becker

Technische Realisation: Rudolf Grosser und Angelika Körber

Produktion: NDR 2010

Länge: 38'00

Anschließend:

variation no. 1

Von Nadja Schöning

Autorenproduktion 2012

Länge: 12'25

Nadja Schöning, geboren 1975 in Köln, ist Medienkünstlerin, Regisseurin und Komponistin. 1997 gewann sie den Prix Phonurgia Nova, im April 2008 wurde ihr Soundpainting nach William Turner "...or the Loves of Painting and Music" als "Hörspiel des Monats" ausgezeichnet. Zahlreiche Ausstellungen und Radiokompositionen. Zuletzt: "KlangPostkarte: Bauhaus-Museum Weimar" (Klassik Stiftung Weimar 2019).