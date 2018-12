Sven-Åke Johansson und Oliver Augst bei der Live-Performance zu "In St. Wendel am Schlossplatz" im Januar 2017 (Sil Egger )

Sven-Åke Johansson kreist den Alltag ein. Mit Worten und zirkulären Gedankengängen zeigt er wie absurd musikalisch das Leben so spielt. Seit vielen Jahren macht er das. Doch seit 2013 erst liegen seine Schriften als Buch vor: ‚In St. Wendel am Schlossplatz’ ist eine Sammlung aus Texten, Gedichten und Liedern. Sie dient nun als Sprechzettel für das Vocal-Duo Sven-Åke Johansson und Hörspiel- und Theatermacher Oliver Augst.

Schraubenlied ›Morgengymnastik‹

von Sven-Åke Johansson:

»lassen Sie leicht und einfach die linke hand

um kopf zur kniegegend bewegend, dabei

lassen Sie die rechte noch leicht oben auf dem

kopfe beibehalten, den rechten fuß gehoben

dabei und leichte bewegungen zu fußsohlen

hin. heben Sie dann die linke hand zum kopf

hoch, kniebeugung leicht vorgebeugt, aber

dabei den kopf noch grade – so lassen sich

einfach und vorwiegend die kniebewegungen

durchführen. – tun Sie beide hände langsam

auseinander, führen Sie sie zur kniegegend,

lassen Sie das linke bein noch leicht hochbewegt,

das rechte führen Sie nun, die zehenpitzen

zusammen noch mal, einmal rechts

und links. bitte noch hoch, bitte noch hoch,

bis zum kopf, dann langsam auf den zehen-

spitzen, senken Sie sich noch langsam auf die

zehen, bleiben stehen oben, rollen des kopfes,

langsam das linke ohr nach unten, das rechte

nochmals, dann die hände losgelöst vom

kopf, berühren Sie langsam die knie wobei

Sie immer noch auf den zehen stehen, dann

langsam senken Sie sich, senken Sie sich

nieder auf die ganzen fußohlen und: stopp.«

Die Kunst feiert Geburtstag

In St. Wendel am Schlossplatz

Klangkunst von Sven-Åke Johansson und Oliver Augst

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 43'43Eine Wiederholung vom 03.11.2017

Sven-Åke Johansson, geboren 1943 in Mariestad (Schweden), lebt und arbeitet in Berlin. Er ist Komponist und Schlagzeuger, Poet und bildender Künstler, Autor und Initiator verschiedener Musikproduktionen. Er war stilbildend in der freien europäischen Improvisationsmusik. Dort arbeitete er unter anderem mit Alexander von Schlippenbach, Rüdiger Carl, Hans Reichel, Dietmar Diesner und Axel Dörner. Für Deutschlandradio Berlin: ‚Trilogie für Windgeneratoren’ (2000).

Oliver Augst, geboren 1962 in Andernach am Rhein, lebt als Vokalist, Komponist und Autor in Frankfurt und Ludwigshafen. Er studierte visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Bühne an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Popularmusik/Performance an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg. Mitbegründer des Künstlerkollektivs ‚textXTND’. 2018 erhielt er den Jugendtheaterpreis ‚Karfunkel’ der Stadt Frankfurt am Main. Zusammen mit John Birke für Deutschlandradio Kultur: ‚Alle Toten 1914’ (DKultur/RBB/HR/Volksbühne Berlin 2014).