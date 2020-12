Angelika Waniek und Frederike Moormann (v.kls.) (Waniek/Moormann)

Am 22. Dezember 1920 sendete die Hauptfunkstelle der Deutschen Post mit Hilfe eines Lichtbogensenders ein Weihnachtskonzert. Das Radio war geboren. Diese erste deutsche, aus technischen Gründen nicht aufgezeichnete Sendung hörte im Land vermutlich niemand. Rundfunkhören war bei Strafe verboten.

Das Senden von einem Punkt an "Alle" ("one-to-many") war ein wichtiger Schritt in der Medienentwicklung. Nach dem "one-to-one" des Telefons und vor dem heutigen "many-to-many" des Internets.

Der Dramaturgie der ersten deutschen Testsendung folgend imaginieren und verschalten vier Radio-Enthusiastinnen Perspektiven von Sendenden und Hörenden. Dabei erzählen sie von Gemeinschaft(en) vor und im Apparat.

Ursendung

One to Many

Aktueller Standort: 51° 20' 22.904" N 12° 22' 23.069"

Von Frederike Moormann, Angelika Waniek und Dieter Daniels

Regie: Frederike Moormann und Angelika Waniek

Mit: Meriam Abbas, Tonio Arango und Sabine Falkenberg

Im O-Ton: Karin Althaus, Anna Bromley, Dieter Daniels, Dieter Kranzlmüller, Nathalie Singer und Rainer Suckow

Chor: Henriette Aichinger, Joé Bertili, Ulrike Feibig, Enrico Hiersemann-Petters, Anna Keil, Gwen Kyrg und Florian Steffens

Komposition und Choraufnahmen: Paul Hauptmeier und Martin Recker

Wortaufnahmen: Sonja Rebel

Ton: Sound Art Lab | Max Schneider

Produktion: Deutschlandfunk Kultur / Kunstraum D21 Leipzig 2020

Länge: 54‘43

Angelika Waniek, geboren 1975, ist Bildende Künstlerin und Performerin. Sie lebt und arbeitet in Leipzig. Thematische Schwerpunkte ihrer Arbeit sind kulturelle und historische Narrative und ihre Formen der Darstellung/Inszenierung. Künstlerische Mitarbeiterin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, Klasse Expanded Cinema.

Frederike Moormann hat Physik, Philosophie und Medienkunst studiert. Sie ist freischaffende Radiomacherin u.a. bei Radio Mephisto und Radio Blau. Ab Oktober 2020 ist sie künstlerische Mitarbeiterin am Lehrstuhl Experimentelles Radio an der Bauhaus Universität Weimar.

Dr. Dieter Daniels ist Professor für Kunstgeschichte und Medientheorie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. In seiner langjährigen Tätigkeit hat er zahlreiche Publikationen, Multimediaprojekte und Ausstellungen im Bereich Medienkunst realisiert und war Mitbegründer des Festivals "Videonale" in Bonn. Von 1991 bis 1993 Aufbau der Videosammlung am ZKM in Karlsruhe.

