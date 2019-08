HörspielTheaterRevue nach Jules Verne-Klassiker In 80 Tagen um die Welt Hörspiel, 90 min Von Peter Jordan

In 80 Tagen um die Welt - Theaterszene (Foto: Sebastian Hoppe)

Von London nach Paris, von Paris nach Deutschland, in Windeseile durch den Balkan, über Ägypten durch die Wüste, mit dem Ballon über den Mittleren Osten, knapp der Witwenverbrennung in Indien entkommend nach Nordkorea, im Drogenrausch durch Hongkong, per Walfisch in die Antarktis, aus Südamerika sogar ins All – Fogg wird immer verfolgt von Inspektor Fixx, der den wagemutigen Briten um jeden Preis an der Weltumrundung hindern will, um seinerseits mit Ruhm und Ehre in die wissenschaftlichen Zirkel vorzudringen. Jules Verne schuf 1873 einen Klassiker der Abenteuerliteratur. Die temporeiche, musikalische Revue, die 2016 in einem Zirkuszelt in Düsseldorf Premiere hatte, wird in einer speziellen Hörspielversion urgesendet.

In 80 Tagen um die Welt

Eine musikalische Reise nach Motiven von Jules Verne

Von Peter Jordan

Regie: Leonhard Koppelmann

Mit: Torben Kessler, Jonas Friedrich Leonhardi, Peter Jordan, Judith Bohle, Thiemo Schwarz, Martin Esser, Adrienne Lejko

Musik: Peter Jordan, Klaus Mages, Bastian Ruppert, Marcus Schinkel

Musikaufnahmen: Markus Braun

Gesangsaufnahmen und Mischung: Peer Seuken

Ton: Andreas Stoffels

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 89'29

Eine Wiederholung vom 04.02.2018

Jules-Gabriel Verne, geboren vor 190 Jahren am 8. Februar 1828 in Nantes, starb am 24. März 1905 in Amiens. Er zählt zu den Mitbegründern der Science-Fiction-Literatur und war ein überaus produktiver Schriftsteller, der neben Kurzgeschichten und Erzählungen über 50 Romane veröffentlicht hat. Zu seinen bekanntesten Werken zählen neben "Reise um die Erde in 80 Tagen" die Romane "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde", "20.000 Meilen unter dem Meer", "Abenteuer des Käptain Hatteras", "Reise um den Mond", "Der Herr der Welt" u.v.a., die in zahlreichen Hörspielproduktionen realisiert wurden.

Schauspieler und Regisseur Peter Jordan. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Peter Jordan, geboren 1967 in Dortmund, Schauspielstudium in Hamburg. Erstes Engagement in Rostock, dann 1995 bis 2000 am Schauspielhaus Bochum, später bis 2009 am Thalia Theater Hamburg, u.a. in Inszenierungen von Jürgen Kruse und Dimiter Gotscheff. Im Rahmen des Kunstpreises Berlin 2003 wird Peter Jordan mit dem Förderpreis der Akademie der Künste ausgezeichnet.

Regisseur Leonhard Koppelmann und Schauspieler Peter Jordan sind seit einigen Jahren als Regieduo an deutschen Theatern tätig und haben sich in der gemeinsamen Arbeit auf komödiantisch-musikalische Stoffe spezialisiert.