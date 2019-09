Hörspielszenen zu den NSU-Morden Blumen für Otello Über die Verbrechen von Jena Hörspiel, 54 min Von Esther Dischereit

Der Generalbundesanwalt übernahm zehn Jahre nach dem ersten rassistisch motivierten Mord am 11.11.2011 die Ermittlungen. Am gleichen Tag verschwanden in Bundes- und Landeskriminalämtern und den Organen des Verfassungsschutzes Akten zu diesen Verbrechen.

Auf den Spuren der NSU-Mordserie sucht Esther Dischereit in einer assoziativen Szenenfolge nach den Hintergründen.

Blumen für Otello

Über die Verbrechen von Jena

Von: Esther Dischereit

Regie: Giuseppe Maio

Mit: Christian Grashof, Leslie Malton, Uwe Preuss, Verena von Behr, Axel Wandtke, Andreas Schmidt, Marie Gruber, Cathlen Gawlich, Nadja Engel, Tilo Prückner, Anne Schirmacher, Horst Kotterba, Hansjürgen Hürrig, Esther Dischereit, Guntbert Warns, Tatja Seibt, Mürtüz Yolcu, Mansou Ciss

Komposition: Lutz Glandien

Ton: Alexander Brennecke, Gunda Herke

Produktion: DKultur 2014

Länge: 53’48

Esther Dischereit (Deutschlandradio - Bettina Straub)Esther Dischereit, geboren 1952 in Heppenheim, lebt in Berlin und Wien. Sie schreibt Lyrik, Prosa, Hörspiele und Essays. Sie wurde 2009 mit dem Erich-Fried-Preis ausgezeichnet. Deutschlandradio produzierte: "In Almas Zimmer" (zus. mit WDR), "Sommerwind und andere Kreise" (2002), "Nothing to know but coffee to go" (2007), die "Wurfsendungen" Container-Klappe 1-11 (2008), "Anna Kaufmann" (2012), "Nachrichten aus dem Enthaarungssalon" (2013). Für Deutschlandradio produzierte Esther Dischereit im Jahr 2013 die Serie: Der NSU-Komplex Porträtreihe zum Auftakt des NSU-Prozesses (5teilig). Das Buch "Blumen für Otello" erschien 2014.