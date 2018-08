Kulturnachrichten

Montag, 13. August 2018

Hörspielregisseur Götz Fritsch ist tot Er gehörte zu den bekanntesten Hörspielregisseuren im deutschsprachigen Raum Der Hörspielregisseur Götz Fritsch ist am Wochenende im Alter von 75 Jahren gestorben. Der gebürtige Berliner studierte an der Uni Wien Theaterwissenschaften und zählte 1967 zu den Gründern des Wiener Cafétheaters, aus dem das Ensemble Theater rund um Dieter Haspel hervorging.

Später wandte er sich dem Genre Hörspiel zu und inszenierte laut ORF weit mehr als 300 Stücke in rund viereinhalb Jahrzehnten. Als Bearbeiter dramatisierte er u.a. Krimis von Wolf Haas und Heinrich Steinfest, bearbeitete Texte und Romane von Jura Soyfer und Marie von Ebner-Eschenbach. Götz Fritsch wurde für seine Arbeiten vielfach ausgezeichnet. 2010 wurde er als Mitglied in die "Deutsche Akademie der Darstellenden Künste" aufgenommen. "Mit Götz Fritsch verliert der ORF einen herausragenden Regisseur, einen unbestechlichen Hüter von Qualität, einen Freund der Künstlerinnen und Künstler", hieß es heute in einer Sendung des ORF.

Lehrermangel in Deutschland Besonders betroffen sind Grund-, Förder- und Berufsschulen Zum Start des neuen Schuljahres fehlen nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes tausende Lehrkräfte. "Zählt man nur die derzeit tatsächlich nicht besetzten Stellen, kommt man auf rund 10 000 fehlende Lehrkräfte insbesondere an Grund-, Förder- und Berufsschulen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter plädiert dafür, dass alle Lehrer von der Grundschule bis zum Gymnasium gleich viel verdienen sollen und fordert mehr Flexibilität beim Einsatz der Lehrer. Dem Lehrermangel stehen immer mehr Schüler gegenüber. Nach einer offiziellen Prognose wird die Zahl der Schüler bis 2030 bundesweit um 278 000 auf 11,2 Millionen steigen.

Finanzstreit gefährdet ESC 2019 in Israel Fernsehsender und Regierung uneins um Finanzierung Die Austragung des Eurovision Song Contests 2019 in Israel ist nach Angaben des für die Übertragung zuständigen Fernsehsenders Kan wegen eines Finanz-Streits gefährdet. Kan und die Regierung sind sich uneins darüber, wer für die Kosten des ESC 2019 aufkommen soll. Insgesamt gehe es um rund 24 Millionen Euro. Die Regierung fordert, dass der Sender den Betrag aus seinem Budget bezahlt oder einen Kredit aufnimmt. Dies lehnt Kan jedoch ab. Das Budget sei ausgeschöpft, sagte eine Sprecherin. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich zunächst nicht zu dem Thema. Ebensowenig die Europäische Rundfunkunion. Die israelische Sängerin Netta hatte im Mai mit ihrem Song "Toy" den Eurovision Song Contest in Portugal gewonnen. Dadurch findet der Wettbewerb im Mai 2019 regulär in Israel statt.

Türkei will negative Kommentare zur Wirtschaft bestrafen Staatsanwaltschaft Istanbul hat Ermittlungen eingeleitet Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die Urheber "manipulativer Geschichten in den Medien und sozialen Medien" eingeleitet, die darauf zielten, den sozialen Frieden, die Einheit und die wirtschaftliche Sicherheit der Türkei zu gefährden. Das hat die Behörde bekannt gegeben. Auch die Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität kündigte an, gegen die Verbreitung von "Falschnachrichten" zur Manipulation der Währung vorzugehen. Entsprechende rechtliche Maßnahmen würden eingeleitet, teilte das türkische Innenministerium mit. Seit vergangenem Dienstag seien 346 Nutzerkonten auf sozialen Netzwerken ausgemacht worden, in denen der Verfall der Landeswährung Lira "auf provozierende Art und Weise" kommentiert wurde. Die türkische Währung Lira hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren.

Laschet wird Kulturbevollmächtigter für Frankreich Er soll das Amt von 2019 bis 2022 übernehmen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wird neuer Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" will das schwarz-rote Bundeskabinett die Entscheidung an diesem Mittwoch in Berlin bekannt geben. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich bereits darauf geeinigt, dass Laschet das Amt von 2019 bis 2022 übernehmen soll.