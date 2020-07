Hörspielmagazin 08/20 Neues aus der Welt der akustischen Kunst Hörspielmagazin, 50 min Wir berichten über die Hörspielszene in Japan, porträtieren den Klangkünstler Hardi Kurda und werfen einen kritischen Blick auf aktuelle feministische Positionen im deutschsprachigen Hörspiel. Außerdem stellen wir das Hörspiel des Monats vor: „The Revolution will be injected“ von Orlando de Boeykens, Tucké Royale und Hans Unstern.

Mikrofon im Podcast-Studio (Eyeem / Janja Milosevic)

Hörspiel des Monats Mai

"The Revolution will be injected" von Orlando de Boeykens, Tucké Royale und Hans Unstern (Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020) wurde von der Akademie der Darstellenden Künste als "Hörspiel des Monats Mai" ausgezeichnet.

Die Jurorin Lisa Förster im Gespräch mit Sabine Küchler

Wie feministisch ist das Hörspiel?

Jochen Meißner stellt die folgenden Produktionen vor:

Keine Ahnung

Schwerpunkt: Was weiß ich.

Von Nele Stuhler

DlfKultur 2020



Von Gesine Danckwart und Fabian Kühlein

Produktion: rbb 2020





Von "Frauen und Fiktion"

Von Anja Kerschkewicz und Eva Kessler



Frequenzen der Freiheit

Der Komponist und Klangkünstler Hardi Kurda war Stipendiat der Radio Art Residency in Halle an der Saale

Ein Porträt von Tina Klatte

Hörspiellandschaft Japan

Ein Kurzfeature von Julia Shimura