Hörspielmagazin 01/19 Neues aus der Welt der akustischen Kunst Hörspielmagazin, 55 min Hörspiel des Monats ist Juli Zehs „Unterleuten“. Dazu ein Gespräch mit der Jurorin Regine Beyer. Weitere Themen: Was Hörspielmacherinnen antreibt, das Bauhaus-Konzeptalbum „Audio. Space. Machine“ sowie ausgewählte Ursendungen im Januar.

Studiotür zum Hörspipelstudio (Deutschlandradio/David Golyschny)

Hörspiel des Monats Oktober 2018

Juli Zeh "Unterleuten" (rbb/NDR)

Regine Beyer, Radiomacherin und Jurorin der Akademie der Darstellenden Künste, über die ausgezeichnete Produktion, herausragende Hörspiele des vergangenen Jahres und ihre audiophile Ästhetik.

Was Radiomacher*innen antreibt

Auf den Spuren von Dunja Arnaszus, Noam Brusilovsky und Jan Decker - und ihren Motiven akustischer Kunst.

Eine Reportage von Anna Seibt.

"Audio. Space. Machine."

Die beiden Hörspielmacher wittmann und zeitblom im Gespräch über ihr Bauhaus-Konzeptalbum "Audio. Space. Machine".

Eine Produktion von Deutschlandfunk, NDR und SWR in Zusammenarbeit mit der Interactive Media Foundation - anlässlich des bevorstehenden Jubiläums 100 Jahre Bauhaus

Hörspielpremieren im Januar

Gastkritik von Stefan Amzoll

Besprochen werden u. a. die SWR-Produktion "Sounds of Still Lifes" von Cathy Milliken und Dietmar Wiesner sowie das Doku-Hörspiel von Elliot Weinberger "Was ich vom Irak hörte" (rbb).