Hörspielklassiker mit Oskar Werner Raskolnikoff Von Fjodor Dostojewski Rodion Raskolnikoff, ein verarmter Student, ist von der Idee besessen, daß es dem "großen" Menschen erlaubt sei, "lebensunwertes" Leben zu vernichten. Er begeht einen Doppelmord. Doch seine Psyche kann die Tat nicht verkraften.

St. Petersburg, Eremitage von Leo von Klenze - Holzstich, um 1860. (picture-alliance / akg-images)

In "Schuld und Sühne" erzählt Dostojewski die Geschichte des Studenten Rodion Raskolnikoff, der eine Pfandleiherin ermordet hat und sich, ohne des Verbrechens überführt zu sein, zu seiner Tat bekennt. "Aber der Raskolnikoff dieses Hörspiels ist nicht der Raskolnikoff des Romans", bemerkt Leopold Ahlsen 1962 zu seiner damaligen Bearbeitung. "Vor allem sind seine Motive nicht nur die des Buches. Hier wird dem Hörer eher ein 'Ausschnitt aus Dostojewski' als speziell eine 'Dramatisierung' von 'Schuld und Sühne' vorgestellt. Ein solches 'synoptisches' Verfahren kann hier angewendet werden, weil das Gesamtwerk dieses Dichters eine Einheit bildet wie sonst das keines anderen Autors der Weltliteratur."

Raskolnikoff

Von Fjodor Dostojewski

Bearbeitung: Leopold Ahlsen

Regie: Hermann Wenninger

Mit: Oskar Werner, Heinz Klevenow, Cordula Trantow, Karl Michael Vogler, Fritz Rasp, Karl Hanft, Ulrich Beiger, Hans Heinz Kösters, Heinrich Schweiger, Fritz Rémond, Lina Carstens, Robert Michal, Bernd Holger Bonsels

Komposition: Bernd Scholz

Ton und Technik: N.N.

Produktion: BR/HR/SDR 1962

Länge: 93‘21