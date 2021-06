Hörspielklassiker March Movie Von Peter Klein und Michael Köhlmeier 14 Jahre ist es her, als bei einem Musikfest in Hohenems eine ganze Blaskapelle verschwand. Weder die Behörden noch die Bevölkerung scheinen sich besonders um den Fall zu kümmern.

. (picture alliance / Dave Thompson)

Man tut so, als ob nichts geschehen wäre. Nicht so Oskar Zambanini, der Bahnschrankenwärter. Er recherchiert, sucht und kämpft gegen die Ignoranz seiner Mitmenschen.

Resultat: Er gilt als Spinner, Außenseiter und Störenfried.

Nach langen Jahren der Suche aber werden seine Bemühungen belohnt. Der Bahnschrankenwärter findet die verschollene Blaskapelle klitzeklein in Miniformat am Hohenemser Schlossberg unter einem Stein.

March Movie

Von Peter Klein und Michael Köhlmeier

Komposition: Gerold Amann

Regie: die Autoren

Mit Hubert Dragaschnig, Bernarda Gisinger, Franz Köb, Christian Mähr, Alfred Lammel u.a.

Produktion: ORF 1983

Länge: 49'19