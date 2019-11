Hörspielcollage: Der Feinschmecker in England England ist anders Herr Siebeck bereist die Insel Hörspiel, 56 min Von Ulrich Gerhardt

"England ist vielleicht so ähnlich exotisch für uns wie Japan. Die Menschen sehen bloß so ähnlich aus, aber alles andere hat wenig mit unserer Lebensart und auch mit unserer ganzen Zivilisation zu tun." Bei der vierten Sendung, die der Autor aus den historischen Audionotizen des polarisierenden Restaurantkritikers zusammengestellt hat, bereist Wolfram Siebeck die Insel und spaziert durch die Hauptstadt London.

Ursendung

England ist anders

Herr Siebeck bereist die Insel

Von Ulrich Gerhardt

Regie: der Autor

Mit: Wolfram Siebeck

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 56'19