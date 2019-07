Hörspiel zum sechzigsten Todestag von George Grosz George Grosz: Hirnzirkus – Gedankenflüge Hörspiel, 81 min Bearbeitung: Michael Farin

Der wohl bekannteste und schärfste Satiriker der 1920er-Jahre, der Maler und Grafiker George Grosz. (picture-alliance / dpa)

George Grosz (1893–1959), der große Maler und Zeichner, Karikaturist und Texter der Weimarer Republik, nannte sich selbst Gedankenjongleur und Gehirnsaltospringer – aber auch den traurigsten Menschen in Europa. Er war Mitbegründer der Berliner DADA-Bewegung. Der Karl-May-Fan hatte einen großen Traum: Amerika. "Paris: scheiße ich drauf. Berlin, na schön (Heimat, Sprache! Vergleich wie nirgend anderswo, mag gehen). Rom: Saunest. Petersburg: ekelhaft. Moskau: Proletendorf! New York: die Stadt!!!!"

Im Januar 1933 emigrierte er nach New York. "Ich ging wegen Hitler. Er ist nämlich auch ein Maler ... und da schien mir Deutschland für uns beide einfach zu klein." Grosz vermisst Berlin. Er wird zu einem fleißigen Briefeschreiber und porträtiert die Gesellschaft mit spitzer Feder. Kleine Sprachkunstwerke entstehen.

George Grosz: Hirnzirkus – Gedankenflüge

Nach Briefen, Texten und Gesängen des Malers

Bearbeitung: Michael Farin

Regie und Komposition: Klaus Buhlert

Mit: Bernhard Schütz

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2004

Länge: 80'54

Eine Wiederholung vom 13.02.2005

Anschließend:

Auszug aus "Aus der Lebensgeschichte Elias Canettis - Die Fackel im Ohr", gelesen von Dieter Borsche

Produktion: Rias Berlin 1980

Länge: 6‘42

Michael Farin (Deutschlandradio / Sandro Most )Michael Farin, geboren 1953 in Rothenburg/Wümme 1953, Germanist, Autor, Kurator, Herausgeber mit eigenem Verlag. Viele Hörspielbearbeitungen literarischer Stoffe. u.a. "POEsPYM" von E. A. Poe (DKultur 2008), "Der Erlkönig" von Michel Tournier (DKultur 2010), "Wintersoldat" (DKultur 2014). Farins Bearbeitung von "Metropolis" von Thea von Harbou (BR 2001) wurde zum Hörspiel des Jahres gewählt. Zuletzt: "Zutiefst da drüben" von Joris-Karl Huysmans (BR 2018).