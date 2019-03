Hörspiel: Welcher Zukunft gehen wir entgegen? Let Them Eat Money. Welche Zukunft?! Hörspiel, 81 min Von Andres Veiel

Welcher Zukunft gehen wir entgegen? (imago stock & people)

Unter dem Motto "Welche Zukunft?" fanden 2018 in Berlin Symposien und Workshops mit Experten und Publikum statt. 2018 ist Europa von Krisen geschüttelt. Die vielen Flüchtlinge, der Brexit, die Folgen der Finanzkrise, ein politisches Abdriften der Gesellschaften nach rechts. Was wird die Zukunft bringen? Ein Szenario, das in Expertenkreisen für möglich gehalten wird: der Austritt Italiens aus der EU, das Entstehen exterritorialer Staaten, das bedingungslose Grundeinkommen, der ökonomische Crash der Rest-EU. Das Hörspiel entstand nach dem Theaterstück, für das Andres Veiel die Ergebnisse von Symposien mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Expertinnen und Experten am Deutschen Theater Berlin 2017/2018 verarbeitete.

Ausschnitt

Ursendung

Let Them Eat Money! Welche Zukunft?!

Von Andres Veiel

Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Andres Veiel und Jutta Doberstein

Regie: Ulrich Lampen

Dramaturgie: Juliane Schmidt und Ulrike Brinkmann

Mit: Inka Löwendorf, Florian Lukas, Vanessa Loibl, Bettina Hoppe, Christian Schmidt, Bernhard Schütz, Ulrich Noethen, Gunther Schoß, Leon Stiehl, Alexandra Marisa Wilcke, Patrizia Carlucci

Ton und Technik: Peter Avar und Venke Decker

Regieassistenz: Nick-Julian Lehmann

Produktion: rbb / Deutschlandfunk Kultur (Kurzfassung), Deutschlandfunk Kultur / rbb (Langfassung)

Länge: 80‘56

Mit Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Theaterlabors "Welche Zukunft" vom 16. September 2017 am Deutschen Theater Berlin

Ein Glossar, erstellt vom Deutschen Theater Berlin, finden Sie hier.

Andres Veiel, geboren 1959 in Stuttgart, Dokumentarfilmer, Sachbuchautor und Essayist, Dozent, Film- und Theaterregisseur, kommt aus traditionell konservativen Elternhaus mit militärischem Hintergrund. Während des Psychologiestudiums in Berlin erste Filmarbeiten und parallel Ausbildung in Regie- und Dramaturgie. Jeder seiner dokumentarisch angelegten Filme beförderte Diskussionen und forderte zugleich die Kritik heraus: ‚Balagan’ (1993), ‚Blackbox BRD’ (Europäischer Dokumentarfilmpreis und Deutscher Filmpreis (2001), ‚Der Kick’ (2005, gemeinsam mit Gesine Schmidt), ‚Wer wenn nicht wir’ (Spielfilm, 2011 Bronzene Lola), ‚Das Himbeerreich (2013), Porträtfilm ‚Beuys’ (2017). Andres Veiel ist seit 2007 Mitglied der Berliner Akademie der Künste. 2017 zeichnet ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus.

Wir laden Sie ein zur öffentlichen Hörspielvorführung von "Let Them Eat Money. Welche Zukunft?!"

am 3. März 2019 (Heimathafen Neukölln, Berlin) und

am 10. April 2019 (Schaubühne Lindenfels, Leipzig)

(siehe auch unsere Veranstaltungstipps)