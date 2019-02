Bruno Ganz (picture alliance / dpa / Foto: Ettore Ferrari)

Je eindeutiger die Zeugnisse über L.S. und sein Leben erscheinen, desto unschärfer werden die Konturen. Gewiss ist, L.S. hat sein Leben lang Grabmale und Inschriften studiert. Gewiss ist auch, dass seine Idealvorstellung von menschlicher Existenz in einem Bild äußerster Reduktion besteht: Ein Mensch sitzt an einem Tisch. Festgewurzelt wie jene Prinzessin, deren Geschichte kontrapunktisch das Hörspiel durchzieht. Sie sitzt in einem riesigen Palast auf ihrem Thron und wartet auf einen Freier.

Nachruf auf L.S.

Von Gabriel Josipovici

Übersetzung: Hubert von Bechtolsheim

Mit: George Tabori, Bruno Ganz, Jürgen Hentsch, Hanns Zischler, Jutta Hoffmann, Klaus Piontek, Suzanne von Borsody, Hans Madin, Peter Fitz, Peter Groeger, Christine Gloger, Robert Welti, Helfrid Koch

Ton: Hans Martin

Regie: Robert Matejka

Produktion: RIAS Berlin 1990

Länge: 88’17

Gabriel Josipovici, 1940 in Nizza geboren, Professor für Literatur an der Universität Sussex. Er schrieb zahlreiche Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele, u.a. ‚Ein kleines persönliches Taschenrequiem’ (RIAS Berlin 1992), ‚Vergil stirbt’ (RIAS Berlin 1991).