Hörspiel: Wahrnehmungen im Lebensraum Altenheim Fünf Flure, eine Stunde Hörspiel in einem Take Hörspiel, 55 min Von Luise Voigt O-Ton Experiment: Fünf Pflegekräfte eines Altenheims wurden vor Corona zeitgleich aufgenommen. Sie stehen unter Druck, während sie die Bewohner in der letzten Phase ihres Lebens pflegen. Wie sich begegnen in so ungleicher Zeit?

Hörspiel in einem Take - sich in begrenzter Zeit aufeinander einzulassen. (EyeEm / Prakasit Khuansuwan)

Während den Bewohnerinnen und Bewohnern im Altenheim nur noch wenig Lebenszeit bleibt, stehen ihre Pflegerinnen und Pfleger unter Zeitdruck. Die Kontakte zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen sind streng genormt, unfreiwillig und unabwendbar. In vermeintlich banalen Gesprächen über das Wetter, den gewünschten Brotbelag und das Befinden kommt immer wieder die Begrenzung der Zeit zum Vorschein: ihr stetiges Voranschreiten, das keinen Ausweg erlaubt.

Das Hörspiel ist auch ein Wahrnehmungsspiel: Die O-Töne von fünf Pflegekräften, zeitgleich aufgenommen, wurden durch Schauspielerinnen und Schauspieler nachgesprochen und zusammen mit Geräuschen und Musik in nur einem Take montiert. Die Produktionsweise verlangte den Agierenden ab, was die reale Situation bestimmt: sich in begrenzter Zeit aufeinander einzulassen.

Fünf Flure, eine Stunde

Hörspiel in einem Take

Von Luise Voigt

Regie: die Autorin

Mit: Lisa Charlotte Friederich, Philippe Ledun, Nele Niemeyer, Pirmin Sedlmeir, Anna Sonnenschein

Musik und Geräuscheffekte: Milena Kipfmüller und Klaus Janek

Ton: Thomas Rombach

Produktion: HR/SWR/Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 53'35

Eine Wiederholung vom 29.01.2020