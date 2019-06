Hörspiel von Terézia Mora nach einem Kriminalfall in den USA Miss June Ruby Hörspiel, 55 min Von Terézia Mora

Der Vater tot, die Mutter verhaftet. Und die Kinder verschanzen sich mit Waffen im Haus. (Jean Whitewood / EyeEm)

Fünf Kinder haben sich in ihrem Haus verbarrikadiert und hindern Sozialarbeiter und Polizisten mit Hunden und Waffen am Zutritt. Vor drei Tagen starb der Vater nach langer Krankheit, die Mutter wurde am Morgen verhaftet. Durch die Situation überfordert und in die Armut getrieben, hatte sie den Vater vor dem Gemeindeamt auf den Gehsteig gelegt. Miss June Ruby, die Schwester der Mutter, erfährt von dem Ereignis durch das Fernsehen und reist an, um mit den Kindern zu sprechen.

Hörspiel nach einem Kriminalfall in den USA

Miss June Ruby

Von Terézia Mora

Regie: Andrea Getto

Mit: Nina Weniger, Carla Pröve, Peter Lohmeyer, Victoria Trautmannsdorf, Samuel Weiss, Effi Rabsilber, Wolf-Dietrich Sprenger, Marion Breckwoldt, Barbara Nüsse, Uli Pleßmann, Cornelia Schirmer, Sven Mattke, Steffen Peters, Jan Lindenberg

Komposition: Sabine Worthmann

Ton: Rudolf Grosser und Peter Kretschmann

Produktion: NDR 2006

Länge: 54'31