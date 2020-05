Hörspiel von Jan Brandt Gegen die Welt Nach dem gleichnamigen Roman Hörspiel, 84 min Von Jan Brandt

Daniel Kuper hat viel Fantasie, aber wenige Möglichkeiten. Deshalb begehrt er auf - gegen sein Dorf und gegen die Welt. (Sidharth Shivshankar / Unsplash)

Dallas, Perry Rhodan, Heavy Metal – ein Dorf Ende der Achtziger inmitten Ostfrieslands: Hier scheint alles seinen Gang zu gehen. Wie schon hundert Jahre zuvor gibt es Traditionen wie den Männergesangverein und den Skatclub. Jeder spielt die Rolle, in die er hineingeboren worden ist. So auch die Drogistenfamilie Kuper um Bernhard, genannt Hard und seinen Sohn Daniel Kuper. Daniel ist ein verschlossener Junge mit viel Fantasie und wenigen Möglichkeiten. Im Sommer müssen plötzlich die Geschäfte wegen der Konkurrenz der großen Ketten schließen, es beginnt zu schneien – und dann ist da noch dieser Kornkreis.

"Gegen die Welt" zeichnet den Untergang eines Dorfes in Ostfriesland nach und thematisiert dabei die jüngere Geschichte der alten Bundesrepublik im Zeichen von Wende und Globalisierung. Vater und Sohn begehren schließlich – jeder auf seine Weise – auf, gegen die Dorfbewohner, gegen die Welt.

Ursendung

Gegen die Welt

Nach dem gleichnamigen Roman

Von Jan Brandt

Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern

Mit: Jörg Hartmann, Godehard Giese, Michelangelo Fortuzzi, Nina Petri, Fabian Hinrichs, Uke Bosse, Astrid Meyerfeldt, Enno Trebs, Laurids Schürmann, Pepe Trebs, Wilfried Dziallas, Hanna Plaß, Julia Zange, Michael Kranz, Torsten Föste, Barbara Becker und als Gast Karl Dall

Musik: Hannes Hajdukiewicz und der "Neue Männerchor Berlin" als Gesangverein Jericho

Ton und Technik: Hermann Leppich und Gunda Gerke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 83'30