Hörspiel von Ingeborg Bachmann Ein Geschäft mit Träumen Von Ingeborg Bachmann

Ein Geschäft, in dem es Träume zu kaufen gibt. (EyeEm)

"Träume kosten viel Geld, manche viel Zeit." Der Büroangestellte Laurenz, eine gründliche, penible Natur, dienstbeflissen und angepasst an die Wünsche seiner Kollegen und Vorgesetzten, gerät eines Tages nach Büroschluss in einen Laden, in dem eine seltsame Ware angeboten wird: Träume. Laurenz erlebt in den Träumen sein eigenes Dasein so, wie ein Kinogänger Filme erlebt. Erst im dritten Traum erkennt er sich wieder. Doch was er hier wagt, das verwehrt er sich im Alltagsleben: Er gesteht seiner Bürokollegin Anna seine Liebe.

Das erste Original-Hörspiel von Ingeborg Bachmann.

Ein Geschäft mit Träumen

Von Ingeborg Bachmann

Bearbeitung, Regie: Heinz von Cramer

Mit: Charles Wirths, Gertrud Kückelmann, Wolfgang Kieling, Ernst Jacobi, Stefan Worbes, Alois Garg, Günther Boehnert, Maria Krasna, Laila Freer, Wiltrud Fischer, Maria Barring, Horst Michael Neutze, Erwin Schastok, Susanne Flury, Joachim Johannsen, Alwin Joachim Meyer, Karl Renar

Produktion: Deutschlandfunk 1975

Länge: 66'02

Anschließend:

Ein Wildermuth (Ausschnitt)

Von Ingeborg Bachmann

Produktion: RIAS Berlin 1963

Länge: 18'54