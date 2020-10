Hörspiel von Friederike Mayröcker So ein Schatten ist der Mensch Von Friederike Mayröcker

(Martino Pietropoli by unsplash)

Für die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker sind Schreiben und Leben unauflöslich miteinander verbunden. So fließen viele biografische Hinweise auch in dieses Hörspiel ein: der Vater, die Großmutter, Schulerlebnisse, ihr erstes Gedicht angesichts eines brennenden Fliederstrauches sowie Erinnerungen der Eltern an ihre Geburt, die Mayröcker mit ihren eigenen Vorstellungen assoziativ verbindet. Und doch sind und bleiben diese Erinnerungen immer sehr subjektive Bildströme.

Das Hörspiel beginnt mit Bildern aus der Kindheit und entwickelt sich behutsam zu einem Dialog zwischen Frau und Mann. Ein Geflecht von Gedanken und Empfindungen, von Beobachtungen und Erinnerungen, in dem das sonst Verschwiegene ebenso zur Sprache findet wie eine zentrale menschliche Erfahrung: Indem ein Lebenslauf mit dem Verlauf eines Jahres durch die vier Jahreszeiten hindurch gleichgesetzt wird, zeigt er sich zugleich als Teil eines endlosen Kreislaufs.

So ein Schatten ist der Mensch

Von Friederike Mayröcker

Regie: Ellen Hammer

Mit: Libgart Schwarz, Peter Fitz, Sabine Steiner, Sonja Földes

Ton: Erich Fiedler

Produktion: RIAS Berlin/ORF/NDR/WDR 1982

Länge: 73'20