Hörspiel vom Erwachsenwerden zwischen Liebe und Gewalt Wir Tiere Freispiel, 54 min von Justin Torres

Paul Schröder, Marina Galic, Max Hegewald, Daniel Axt, Lennart Lemster (v.lks.) (NDR)

Drei Brüder kämpfen sich durch ihre Kindheit in Brooklyn. Sie schlagen sich. Sie werden geschlagen. Auch die Eltern, kaum älter als sie, befinden sich andauernd im Kampfmodus. Konflikte reißen die Familie auseinander und schweißen sie zusammen. Laut ist es in diesem Haushalt und leidenschaftlich, die Jungs sind immer hungrig und wollen mehr: mehr Fleisch, mehr Krach, mehr Wärme, mehr Leben.

Wir Tiere

Hörspiel von Justin Torres

Übersetzung: Peter Torberg

Bearbeitung und Regie: Elisabeth Weilenmann

Mit: Max Hegewald, David Hofner, Robin Lange, Lennard Lemster, Julien Brinkmann, Daniel Axt, Marina Galic, Paul Schröder, Theresa Berlage, Hannes Stelzer, Christian Lessiak, Wolfgang Schroeder, Benjamin Morik, Ulrich Bähnk

Komposition: Fatima Dunn

Ton: Manuel Glowczewski, Birgit Gall

Produktion: NDR 2017

Länge: 54'15

Justin Torres, 1980 in New York geboren, lebt in Los Angeles. Er publizierte Kurzgeschichten, Reportagen und Dokumentationen u.a. für den ‚New Yorker‘ und die ‚Washington Post‘ und landete mit seinem ersten Roman ‚We The Animals‘ einen Sensationserfolg. 2012 wurde er dafür mit dem ‚Cabell First Novelist Award‘ ausgezeichnet, das Buch wurde bereits in 15 Sprachen übersetzt, ein Film ist in Vorbereitung. Justin Torres lehrt als Assistant Professor of English in Los Angeles und hatte 2016 eine Gast-Professur in Leipzig.