Hörspiel über zwei ungleiche Paare Wir lieben und wissen nichts Hörspiel, 78 min Von Moritz Rinke

Lieben und nichts wissen. (picture-alliance/ dpa-Zentralbild )

Zwei Paare haben einen berufsbedingten Wohnungstausch verabredet. Hannah wird in der Schweiz Entspannungskurse für Banker geben. Ihr Partner Sebastian, Kulturhistoriker und Sachbuchautor, würde lieber, trotz geräumter Wohnung und gepackter Koffer, zu Hause bleiben. Doch das Tauschpaar aus Zürich steht einzugsbereit vor der Tür. Roman ist Mitarbeiter an einem Weltraumprojekt und Magdalena Tiertherapeutin. Als Sebastian das notwendige Kennwort der vereinbarten WLAN-Verbindung fehlt, Roman aber via Internet einen Satellitenabschuss verfolgen will, nimmt das Desaster seinen Lauf. Während die Männer sich in Hahnenkämpfe verstricken, finden die Frauen Gefallen am Mann der jeweils anderen.

Eindrücke von der Produktion

Wir lieben und wissen nichts

Von Moritz Rinke

Regie: Alice Elstner

Mit: Judith Engel, Mandy Rudski, Patrick Güldenberg, Christian Schmidt

Ton: Lutz Pahl

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015

Länge: 78'10

Eine Wiederholung vom 15.02.2015

Moritz Rinke, geboren 1967 in Worpswede, Schriftsteller, Dramatiker und Essayist, lebt in Berlin. Debütroman "Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel" (2010). Mitglied der deutschen Autorennationalmannschaft "Autonama".