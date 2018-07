Hörspiel über Wohlstandsverwahrlosung Unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen

Von Dominik Busch

Junger Mann hebt ein leichtes Fahrrad Richtung Himmel (imago)

Karen und Sven haben eine kleine Siedlung entworfen, direkt am Meer. Hier leben sie, zusammen mit Gleichgesinnten. Sympathische Leute, zwischen fünfundzwanzig und vierzig. Sie sehen jünger aus. Sie haben dieses Strahlen, etwas Ungezwungenes und Leichtes geht von ihnen aus. Sie sind fit und durchtrainiert. Sie sind gut ausgebildet, sie fühlen sich frei. Sie sind offen – und unter sich. Sie meinen es nicht böse. Eines Tages kommt Karens Schwester zu Besuch. Ein paar Tage am Meer werden ihr gut tun, denkt sie. Sie irrt sich.

Das Hörspiel können Sie hier nachhören.

Unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen

Hörspiel von Dominik Busch

Mit: Katja Bürkle, Steven Scharf, Georgia Stahl, Gabriel Raab, Brigitte Hobmeier

Ton: Michael Krogmann

Produktion: BR 2017



Länge: 51'36

Dominik Busch, geboren 1979 in Sarnen, Schweiz, Autor, Musiker und Regisseur. Jurypreis beim 7. Berliner Hörspielfestival 2016 für "Draußen im Watt leg ich dich hin". In der Spielzeit 2015/2016 Hausautor am Luzerner Theater. Sein Stück "Das Gelübde" zählte zu den drei Gewinnerstücken bei den Autorentheatertagen 2016 am Deutschen Theater Berlin. In der Spielzeit 2016/2017 Hausautor am Theater Basel.