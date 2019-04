Hörspiel über Verluste und Leerstellen im Leben Hafen Hörspiel, 86 min Von Mishka Lavigne

In Elsies Straße tut sich ein Loch auf. Auf dem Grund: ein leeres Auto (picture alliance / dpa)

Drei Ereignisse zur selben Zeit: Elsies Mutter, die berühmte Schriftstellerin Gabrielle Sauriol, verunglückt tödlich bei einem Autounfall. Matt, der auf den Spuren seiner Vergangenheit in Sarajevo war, kehrt zurück nach Ottawa: in eine einsame Wohnung. Außerdem hat sich ein riesiges Loch aufgetan, in der Straße, in der Elsie wohnt. Auf seinem Grund: ein leeres Auto. Der Ingenieur, der die Reparaturarbeiten der Straße leitet, ist Matt. Im abgestürzten Auto findet er ein Buch: "Hafen" von Gabrielle Sauriol.

Ursendung

Hafen

Hörspiel von Mishka Lavigne

Übersetzung: Frank Weigand

Regie: Anouschka Trocker

Mit: Tanja Schleiff und Nico Holonics

Musik: Bo Wiget

Ton: Burkhard Pitzer-Landeck

Produktion: SR/Dlf Kultur 2018

Länge: 85’57

Mishka Lavigne hat Theaterwissenschaft und szenisches Schreiben studiert. Sie lebt in Ottawa-Gatineau (Kanada), schreibt Theaterstücke und übersetzt. Eigene Stücke u.a.: "Cinéma" (2015) und "Vigile" (2017). Mit "Albumen" hat sie außerdem ein erstes Stück auf Englisch geschrieben. "Havre’/’Hafen" wurde im Auftrag des SR ins Deutsche übersetzt und vom Centre des auteurs dramatiques CEAD und dem Conseil des arts et des lettres du Québec CALQ gefördert. Uraufführung als Live-Hörspiel beim Festival Primeurs 2018. "Hafen" ist ein Stück über Freundschaft.

Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste hat "Hafen" zum Hörspiel des Monats März 2019 gewählt.

Die Begründung der Jury:

Das Hörspiel "Hafen" von Mishka Lavigne (SR/Deutschlandfunk Kultur, Regie: Anouschka Trocker), ins Deutsche übersetzt aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand, schildert in ironisch-lakonischer Sprache einen dramatischen Bewältigungs- und Selbstfindungsprozess zweier Protagonisten: Elsies Versuch, den tödlichen Autounfall ihrer berühmten (Schriftsteller-) Mutter zu bewältigen, und Matts Streben danach, sich seiner Herkunft aus Bosnien zu vergewissern. Die perfekt ineinander verschränkten Parallelgeschichten (vor allem das scheinbar zufällige Aufeinandertreffen von Matt und Elsie) mit Sarajevo als Referenzpunkt bzw. Motiv erzählen von unbewältigten Verlusterfahrungen und der tastenden Suche nach einer Zukunftsperspektive.

Metaphorisch geschickt inszeniert die Autorin diesen Prozess über das surreale Mittel eines Kraters, der sich unvermittelt in Elsies Straße aufgetan hat. Das intelligent konstruierte Hörspiel überzeugt durch eine Sprache, die bei aller Dramatik stets unprätentiös-realitätsnah bleibt und deren Inszenierung oft mit Gegenschnittvarianten arbeitet: figurales Ich, Dialoge, Off-Kommentare, Spiel mit Hintergrundgeräuschen zur Verdopplung, harte Gegenschnitte zur Verstärkung von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die musikalischen Interpunktionen von Bo Wiget beeindrucken einerseits durch ihre idiomatische Selbstständigkeit und unterstützen anderseits die Erzählhandlung in markanter Weise. Die herausragende schauspielerische Qualität der beiden Sprecher hebt zudem dieses Hörspiel auf ein außerordentlich hohes Niveau.