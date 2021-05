Hörspiel über Trauma Ihre Geister sehen Hörspiel und Kunstfilm nach dem Projekt „Seeing her Ghosts“ von Kirsten Becken Hörspiel, 71 min Von Rabea Edel Ein eindringlicher Monolog sowie ein kunstvoller Film in der Hauptrolle mit Sandra Hüller über ein Trauma, Familiengeheimnisse und den Umgang mit Psychosen. Wie lassen sich für das Unaussprechliche die richtigen Worte finden?

Den eigenen Geistern und Dämonen mutig ins Gesicht blicken. Das gelingt der Figur Anna – gespielt von Schauspielerin Sandra Hüller – in einem bewegenden Monolog. (Foto: Kirsten Becken)

Das audio-visuelle Projekt "Ihre Geister sehen" erzählt von der seelischen Verletzung Annas. Im Hörspiel als auch im Kunstfilm erinnert sie sich an die Worte ihrer Mutter, die Geburt der Tochter, an die Liebe zu ihrem Mann und an zunächst verborgen Gebliebenes. Mutig, klar und feinfühlig spricht Anna von einem Trauma und sie zeigt wie nah und wie fremd zugleich die Welt und die eigene Familie sein kann. Wie fühlt es sich an, wenn man mit der Welt nicht mehr zurecht kommt?

Auszug aus dem Film "Ihre Geister sehen" (Kirsten Becken)

Auszüge aus dem Hörspiel:

"Ich bin ganz ruhig. Die Autos unter mir, ein endloses Band. Über mir nur der Himmel. Kein Baum weit und breit. Nur Beton. Niemand kann mich hören. Hier bin nur ich, barfuß auf dem Beton, niemand will mich hören. Ich spucke hinunter. Ich schreie, so laut ich kann. Lauter. Und lauter. Im Tal ziehen die Wolkenschatten vorüber. Ich bin nicht defekt."

"Die Gravitation eines Schwarzen Loches ist so stark, dass nichts nach außen gelangen kann. Kein Lichtsignal. Nichts. Die Zeit ist verformt. Der Ereignishorizont verschiebt sich. Materie kann hineinfallen (ein Mensch, ein Stern, eine ganze Welt, ein Astronaut, zu laute Gedanken, zu leise Gedanken, Wünsche, die nie ausgesprochen werden, Dinge, von denen niemand wissen darf, Erinnerungen, die Gewissheit des eigenen Selbst, die Wahrheit, Geister, noch mehr Sterne). Eine direkte Beobachtung von schwarzen Löchern gilt als unmöglich. Aber da sitzen wir jetzt, im Garten, meine Tochter und ich, und schauen mitten hinein."

Ursendung

Ihre Geister sehen

Hörspiel und Kunstfilm nach dem Projekt "Seeing her Ghosts" von Kirsten Becken

Hörspieltext von Rabea Edel

Hörspielregie: Judith Lorentz

Mit: Sandra Hüller, Ruth Reinecke, Svenja Liesau

Komposition: Moritz Bossmann und Sandro Tajouri

Ton und Technik: Martin Eichberg, Susanne Beyer

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 70'25

Rabea Edel, geb. 1982, studierte Literaturwissenschaften in Siena, sowie Fotografie an der Ostkreuzschule für Fotografie Berlin. Sie lebt als freischaffende Schriftstellerin und Fotografin in Berlin. Sie veröffentlichte u.a. die Romane "Das Wasser, in dem wir schlafen" (2006), "Ein dunkler Moment" (2011). In ihrer künstlerischen Arbeit, für die sie u.a. mit einem Stipendium der Deutschen Akademie Rom/Casa Baldi und dem Nicolas Born Förderpreis ausgezeichnet wurde, setzt sie sich besonders mit den Themen Mutterschaft und Mental Health auseinander.