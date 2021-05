Hörspiel über schrankenlosen Wettbewerb Kreiskolbenmotorhase Von Schorsch Kamerun Endlich herrscht auch unter den Katastrophen dieser Welt ein schrankenloser Wettbewerb. Wo gestern noch die eigene Haustür heißes Thema war, buhlen heute ganze "Heimat"-Bedrohungen um die kostbare soziomediale Aufmerksamkeit.

Schorsch Kamerun im August 2018 während einer Podiumsdiskussion zur Ruhrtriennale in Bochum. (picture alliance/dpa/Ina Fassbender)

In Panik wenden sich die Erregten und Weinenden an führende Eisenharte mit schroffen Lösungen. Welcher Betrug brüllt wessen Lüge am lautesten nieder? Was ist dran am Ende der Welt, wie wir sie kannten? Wer fängt die freiwillig zum Totschlag gegen die eigenen Vorsätze sich Aufmachenden wieder ein? Vorsätze wie Gleichberechtigung, Freiheit und unantastbare Menschenwürde - für alle. Was ist gemeint, wenn sich die Einen vor den Anderen schützen sollen, weil sonst "Fässer überlaufen", die dann "Lebensräume" und "Kulturen" zu ersäufen drohen? Wie kommt es, dass bissige Angstpropheten und Privatabsicherer (Prepper) mit extra einfachen Lösungsmittelchen zu gelobten Regenten aufsteigen? -

Sänger und Regisseur Schorsch Kamerun macht sich mit seinem unerschrockenen Team einen superdiversen Gegenreim zum Protektionismus-Sound der aktuellen "ME first"-Normiertheit.

Kreiskolbenmotorhase

Von Schorsch Kamerun

Komposition und Regie: Schorsch Kamerun

Mit Rosemary Hardy, Carlotta Freyer, Marie Nasemann, Svenja Lau, Paul Herwig und Schorsch Kamerun

Produktion: WDR 2017

Länge: ca. 49‘