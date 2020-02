Hörspiel über männliche Kriegstreiberei Das Opfer Helena Von Wolfgang Hildesheimer

Helena von Troja - Ölgemälde von Dante Gabriel Rossetti (1828–1882) (picture alliance / akg-images)

Helena wird von ihrem Ehemann Menelaos aufgefordert, ihre anstößige Unmoral endlich politisch nutzbar zu machen und sich von ihrem Hausgast Paris entführen zu lassen. Menelaos braucht einen Grund, den Krieg gegen die Trojaner anzuzetteln. Helena folgt seiner Aufforderung gern, sie verliebt sich sofort in den attraktiven Paris. Paris wiederum lässt sich leicht von ihr zur gemeinsamen Flucht anstiften, denn er hatte ohnehin den Plan, Helena zu entführen.

Das Opfer Helena

Von Wolfgang Hildesheimer

Regie: Gert Westphal

Mit: Hilde Hildebrand, Dagmar Altrichter, Bum Krüger, Heidi Hausmann, Heinrich Schweiger

Produktion: BR/HR 1955

Länge: 68'40

Aufnahme von 1966 (picture alliance / dpa / Matthias Michaelis)Wolfgang Hildesheimer, 1916 in Hamburg als Sohn jüdischer Eltern in Hamburg geboren, floh 1934 vor den Nationalsozialisten nach Palästina, studierte Malerei in London und war 1946 Simultan-Dolmetscher bei den Nürnberger Prozessen. Schrieb Essays, Romane, Theaterstücke und Hörspiele. Mitglied der Gruppe 47, Büchnerpreis für "Tynset" 1966. Ab 1984 vorwiegend Graphiken und Collagen. Starb 1991 starb in Graubünden.

Weitere Hörspiele: "Das Ende kommt nie" (NWDR 1952), "Begegnung im Balkanexpreß" (NWDR 1953, ORF 1958, DRS 1973), "Prinzessin Turandot" (SDR 1954, DRS 1954, NWDR 1954; Hörspielpreis der Kriegsblinden), "Das Atelierfest" (NWDR 1955), "Das Opfer Helena" (BR/HR 1955, NWDR 1955, NDR 1961, DRS 1977, Rundfunk der DDR 1980), "Pastorale oder Die Zeit für Kakao" (BR/NDR 1958), "Die Bartschedel-Idee" (NDR/BR 1957), "Herrn Walsers Raben" (NDR/BR 1960, DRS 1984), "Unter der Erde" (NDR/BR 1961), "Der schiefe Turm von Pisa" (ORF 1960, NDR/BR 1961), "Nocturno im Grandhotel" (SWF/BR 1961), "An den Ufern der Plotinitza" (BR 1954, NDR 1956, DRS 1975), "Monolog" (NDR/SWF 1964) "Maxine" (NDR/HR/SFB 1969), "Hauskauf" (WDR/BR/SDR 1974), "Biosphärenklänge" (BR/WDR/RB/RIAS 1977), "Endfunk" (WDR/KRO Niederlande), "Die Toten haben es gut" (DLR 2006).