Hörspiel über Ludwig Wittgenstein in Norwegen Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch Hörspiel, 65 min Von Kai Buchholz

Der Philosoph Ludwig Wittgenstein auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1947 (Wittgenstein Archive Cambridge/dpa)

Norwegen war für Ludwig Wittgenstein (1889–1951) das Land der Ruhe, der Zuflucht vor dem ihn belastenden Universitätsleben. Seit der ersten Reise 1913 sind bei wiederholten Aufenthalten wichtige Teile seines philosophischen Werkes dort entstanden, so die Grundzüge seines "Tractatus logico-philosophicus". Aus Wittgensteins norwegischen Schriften, Briefen, Tagebüchern und in Gesprächen vor Ort entwickelt Kai Buchholz das Portrait eines verunsicherten und zerrissenen Menschen, der unter seinem Extrem-Verhalten selbst mehr litt als seine Umwelt.

Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch

Ludwig Wittgenstein in Norwegen

Hörspiel von Kai Buchholz

Regie: Heinz von Cramer

Mit: Ernst Jacobi, Philipp Schepmann, Heidrun Nass, Gerd Heger, Hans-Jürgen Purkarthofer

Ton: Werner Klein

Produktion: SR/DeutschlandRadio Berlin 1999

Länge: 65'07

Eine Wiederholung vom 19.10.1999

Kai Buchholz, 1966 in Berlin geboren, studierte Philosophie, Romanistik und Kunstgeschichte in Berlin, Saarbrücken und Frankreich. Lehr- und Forschungstätigkeit an verschiedenen Universitäten, Professor und seit 2016 Dekan des Fachbereichs Kommunikations-Design und Industrie-Design in Darmstadt. 1993 betreute er die SR-Hörspiel-Reihe "Philosophen im Sommer", in deren Zuge die O-Ton-Collage "Das debile Dorf" (SR/RB 1993) entstand. "Es ist eine herrliche Sonne hier und ein schlechter Mensch" wurde mit dem Frankfurter Hörspiel-Förderpreis 1999 ausgezeichnet.