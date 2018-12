Hörspiel über Formen der Heiligen-Anrufung Seven Dances of the Holy Ghost von Andreas Ammer und Ulrike Haage

Skulptur der Heiligen Cäcilie von Stefano Maderno in der Kirche Santa Cecilia in Trastevere (1599–1600) (picture alliance / dpa / Uta Poss)

In sieben profanen Gesängen versuchen die Autoren das Heilige aus seinen Restbeständen zu rekonstruieren. Voraus geht eine lauretanische Anrufung "aller" Heiligen. Ammer und Haage schalten zu "Radio Maria", dem italienischen Gebetskanal oder in brasilianische Hütten, und sie geben ihren Beat dazu. Es gibt Übertragungen aus den kuriosen Kabelkanälen der USA und aus einer Kapelle auf dem römischen Trastevere. In Deutsch, Englisch, Portugiesisch, auf Lateinisch oder eben – wie sich Gott durch den Heiligen Geist mitteilte: in Zungen.

Erzählt wird von den endlosen und kuriosen Martern der Heiligen und ihrer immerwährenden Verehrung. Die Heilige Maria wird ohne Worte besungen. Sonstige Säulen-Heilige sind: die vielsingende Cecilie (die Heilige der Musik), der oftmals versuchte Antonius, natürlich die nackt gekreuzigte Sklavin Julia und der so grausam von Ureinwohnern gemarterte Gabriel Lallemand. Es ist der Versuch, die Heilige Rede mit den Mitteln der Musik, Trommeln und Bass zu rekonstruieren.

Seven Dances of the Holy Ghost

Hörspiel von Andreas Ammer und Ulrike Haage

Komposition und Realisation: Ulrike Haage, Andreas Ammer

Mit: Katharina Franck, Ben Becker und Phil Minton

Cello: Sebastian Hess, Oboe: Robert Sailer

Gesang: Die Regensburger Domspatzen: Konrad Holzapfel, Markus Lamml, Sascha Vetterlein

Ton: Wilfried Hauer, Mastering: Michael Schwabe

Produktion: BR 1998

Länge: 43'35