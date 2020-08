Hörspiel über Europa in der Krise Let Them Eat Money. Welche Zukunft?! Hörspiel, 81 min Von Andres Veiel

Welcher Zukunft gehen wir entgegen? (imago stock & people)

2018 hat Europa mit mehreren Krisen zu kämpfen. Die vielen Geflüchteten, der Brexit, die Folgen der Finanzkrise, ein politisches Abdriften der Gesellschaften nach rechts: Was wird die Zukunft bringen? Szenarien, die in Expertenkreisen für möglich gehalten werden: der Austritt Italiens aus der EU, das Entstehen exterritorialer Staaten, die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, der ökonomische Crash der Rest-EU. Das Hörspiel entstand nach dem gleichnamigen Theaterstück, für das Andres Veiel die Ergebnisse von Symposien mit BürgerInnen und ExpertInnen am Deutschen Theater Berlin 2017/2018 verarbeitete.

Ausschnitt

Let Them Eat Money! Welche Zukunft?!

Von Andres Veiel

Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Andres Veiel und Jutta Doberstein

Regie: Ulrich Lampen

Dramaturgie: Juliane Schmidt und Ulrike Brinkmann

Mit: Inka Löwendorf, Florian Lukas, Vanessa Loibl, Bettina Hoppe, Christian Schmidt, Bernhard Schütz, Ulrich Noethen, Gunter Schoß, Leon Stiehl, Alexandra Marisa Wilcke, Patrizia Carlucci

Ton und Technik: Peter Avar und Venke Decker

Regieassistenz: Nick-Julian Lehmann

Produktion: rbb / Deutschlandfunk Kultur (Kurzfassung), Deutschlandfunk Kultur / rbb (Langfassung)

Länge: 80‘56

Mit Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Theaterlabors "Welche Zukunft" vom 16. September 2017 am Deutschen Theater Berlin

Ein Glossar, erstellt vom Deutschen Theater Berlin, finden Sie hier.