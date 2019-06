Hörspiel über Erinnerungen und Mutmaßungen Komödie vom Vater, der seinem Sohn die Tür nicht öffnete Von Adolf Schröder

Eine geschlossene Tür: Symbol für vergebliche Versuche, sich wiederzufinden (imago / Westend61)

Es ist die Geschichte von einem Sohn, der seinen Vater besuchen will, weil er in einer tiefen Lebenskrise Annäherung an eine aufgegebene Zeit sucht. Erinnerungen und Mutmaßungen greifen ineinander und fügen sich doch nicht zu einem Bild. Die Gegenwart ist verlorengegangen, und alle Versuche, sie beschreibend wiederzufinden, scheinen vergeblich.

Komödie vom Vater, der seinem Sohn die Tür nicht öffnete

Von Adolf Schröder

Regie: Heinz von Cramer

Mit: Hille Darjes, Gabriela Maria Schmeide, Horst Bollmann, Heiko Senst, Oliver Reinhard, Chris Alexander, Renato Grünig, Frederik Niehues, Timo Reddig, Jannika Jira

Komposition: Uli Beckerhoff und John L. Abercrombie

Ton: Peter Nielsen

Produktion: RB 1996

Länge: 76'44

Anschließend:

Kinderfragen mit Zucker bestreut

Von Patricia Görg

Deutschlandradio Kultur 2011

Länge: 10'05

Adolf Schröder (1938–2008), geboren in Bremen, lebte in Hamburg, wo er als Taxifahrer sein Geld verdiente. Er studierte Geschichte und Germanistik, schrieb Prosa und zahlreiche Hörspiele für Kinder und Erwachsene. Deutschlandradio produzierte u.a.: "Elsa Roth. Ein Bericht" (2003), "Nebelflecken" (2006) und "Mutter Hamburg" (2008).