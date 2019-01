Hörspiel über Einsamkeit und Aggression am Jahresanfang Der Monat Januar Hörspiel, 49 min Von Karl-Heinz Bölling Kaufhaus, Bibliothek, Museum. Warme Orte in der kalten, trostlosen Zeit. Zwei Männer, eine Frau, ein Künstler, die überall aufeinandertreffen. Zufall?

Draußen ist es kalt, die Straße lädt nicht zu Begegnungen ein. (imago/Westend61)

"Der Monat Januar ist wie ein Schock für die Menschen. Sie gehen vollkommen verzweifelt in den Innenstädten herum und fragen sich: Das war alles? Man leidet. Ganz Deutschland leidet." Ein Mann, der sich Zeit lässt mit der Berufsergreifung, treibt sich an warmen Orten herum, ohne zu wissen, was er da eigentlich will. Im Kaufhausrestaurant, in der Stadtbibliothek und im Museum muss er sich immer wieder mit fremden Menschen auseinandersetzen. Oder sind es immer dieselben? Für alle Fälle hat er ein kleines Messer dabei.

Ursendung

Der Monat Januar

Hörspiel von Karl-Heinz Bölling

Regie: Heike Tauch

Mit: Inka Löwendorf, Florian Lukas, Axel Wandtke, Holger Stockhaus, Şiir Eloğlu und Florian Goldberg

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: ca. 59'

Anschließend:

Multiple Choice für Mütter

Von Sabine Bohnen und Wolfgang van Ackeren

Mit: André Lewski

Musik und Ton: Wolfgang van Ackeren

Produktion: Autorenproduktion 2018

Länge: 7'34

Karl-Heinz Bölling, 1947 in Dortmund-Aplerbeck geboren, zählt zu den produktivsten deutschen Hörspielautoren. Deutschlandradio produzierte zahlreiche seiner absurd-fantastischen Stücke: ‚Das Messer’ (Krimi, 1995), ‚Einmal Park’ (1998), ‚Tschaikowsky oder Eine alleinstehende Frau in ihrer schönen Wohnung’ (1999), ‚Rutscher’ (2000), ‚Hände hoch oder Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand’ (2001), ‚Das Zimmer’ (2002), ‚Die Putzfrau’ (2003), ‚Die Eichhörnchen’ (2005), ‚Der Sitzplatz’ (2006), ‚Die Wiese’ (2009), ‚Irgendein Briefträger’ (2011), ‚Der Verfassungsschutz’ (2013) und ‚Irgendwann geht alles kaputt’ (DKultur 2015).