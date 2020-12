Hörspiel über einen suchenden Sohn Richards Füße (2/3) Von Ben Paradise

Ein Sohn blickt auf die Geschichte seiner Familie und sucht seinen Vater. (unsplash / Szilvia Basso)

In der zweiten Folge des Dreiteilers wird Richard erwachsen. Zudem muss er sich ernstzunehmender Konkurrenz stellen: seinem Bruder Alec und dem deutschen Freund Peter. Alle drei lieben Maggie Trimble und Maggie ist so kokett, dass sie keinen der Anwärter abweisen möchte.

Dafür, dass Richards Erinnerungen halbwegs der Wahrheit entsprechen und nicht nur der Phantasie entspringen, sorgt Jack, Richards Sohn und fiktiver Gesprächspartner – denn Richard fabuliert gern.

Als Richard nach dem Zweiten Weltkrieg nach Spanien reist, um den Nachlass eines Onkels zu klären, findet er Ausweispapiere auf den Namen Konrad Schaefer. Diese bieten ihm die Chance, unter falschem Namen in das besetzte Deutschland einzureisen. Warum wurde Richard zu Maggies Hochzeit eingeladen, nicht aber sein Bruder? Was wurde aus der deutsch-englischen Freundschaft in den Wirren des Zweiten Weltkrieges?

Richards Füße (2/3)

Von Ben Paradise

Übersetzung aus dem Englischen von Gaby Hartel

Regie: Norbert Schaeffer

Mit: Otto Sander, Markus Meyer, Effi Rabsilber, Mathias Lange, Ulrich Matthes, Lisa Adler, Herbert A. Gornick, Klaus Herm, Beatriz Hernandez, Claudia Hübbecker, Shelly Kupferberg, Giuseppe Maio, Ingeborg Medschinski, Astrid Meyerfeldt, Lieselotte Rau, Falk Rockstroh, Nadja Martina Schulz, Michael Traynor

Komposition: Hans Schüttler

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: DeutschlandRadio Berlin 2001

Länge: 71'36

Ben Paradise, Pseudonym, ohne biografische Angaben