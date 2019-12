Hörspiel über einen berühmten unglücklich Liebenden Die Leiden des jungen Werthers (2/2) Hörspiel, 91 min Von Johann Wolfgang von Goethe

Werther mit einer Pistole in der Hand. (picture alliance / akg-images)

"Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, dass sie ein Gift bereitet, das mich und sie zugrunde richten wird. Und ich mit voller Wollust schlürfe den Becher den sie mir zu meinem Verderben reicht." Der Herausgeber erzählt, indem er Werthers nachgelassene Briefe und Notate zitiert und sich auf Berichte der Beteiligten beruft, seine Version von Werthers Weg in den Selbstmord am 24. Dezember 1772.

Bearbeitung: Manfred Hess

Regie: Christiane Ohaus

Mit: Werner Wölbern, Florian von Manteuffel, Stephanie Schönfeld, Marc Oliver Schulze, Lisa Wildmann, Viktor Tremmel, Jan Krauter, Ilona Fritsch-Strauß, Klaus Hemmerle

Komposition: Michael Riessler

Musik: Rafal Zambrzycki-Payne, Shin-Hye Park, Michael Maria Kasper

Ton: Roland Grosch und Martin Vögele

Produktion: RB/HR/RBB 2010

Länge: 89'29