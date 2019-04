Filmszene aus "Monsieur Lazhar" von Philippe Falardeau aus dem Jahr 2011: der algerische Schauspieler Mohamed Fellag in der Rolle des Bashir Lazhar (picture alliance / Music Box Films / courtesy Everett)

Bashir Lazhar ist Algerier, in Québec gestrandet. Sein Antrag auf politisches Asyl läuft, die Familie soll nachkommen. Er sucht nach Arbeit, obwohl er gar keine Erlaubnis hat. Da bietet sich eine Gelegenheit: Als eine junge Lehrerin Selbstmord begeht, wird Bashir Lazhar kurzerhand als Ersatzlehrer engagiert. Sein Unterrichtsstil ist in den Augen seiner Kollegen aber so konventionell, dass er Befremden und Misstrauen hervorruft.

Bashir Lazhar

Übersetzung aus dem kanadischen Französisch: Gerda Poschmann-Reichenau

Regie: Beatrix Ackers

Komposition: Max Nagl

Darsteller: Dominique Horwitz, Hannah Erfurth

Produktion: Saarländischer Rundfunk/ DeutschlandRadio Berlin 2003

Länge: 54'26

Eine Wiederholung vom 14.05.2004

Evelyne de la Chenelière ist 1975 in Montréal geboren, wo sie auch lebt. Nach ihrem Literatur- und Schauspielstudium in Paris schrieb sie für das Theater und stand selbst auf der Bühne. Ihr Debüt "Erdbeeren im Januar" wurde 2000 von der "Académie québécoise du théâtre" als bestes Stück ausgezeichnet, ihr Buch "Désordre public" 2006 mit dem Literaturpreis des Generalgouverneurs von Québec. Mit Daniel Brière erhielt sie 2009 den PRIMEURS-Autorenpreis für ihr Hörspiel "Eine Frage der Einstellung" (Saarländischer Rundfunk 2009). Zuletzt mit Deutschlandradio: "Die Füße der Engel" (SR/DKultur 2011).