Hörspiel über eine tote Alte im Lieblingssessel Die alte Frau Hörspiel, 19 min Von Daniil Charms

(Illustration von Barbara Dziadosz)

Es klopft an der Tür, eine hässliche Alte tritt herein. Wenig später sitzt sie im Lieblingssessel des Schreibers und stirbt. Ihn ekelt, aber er schläft ein. Als er am nächsten Morgen erwacht, liegt die Alte auf dem Boden. Der Hunger lässt kein klares Denken zu. Er flieht auf die Straße und bändelt in der Schlange vor dem Bäckerladen mit einer jungen Frau an. Doch der Gedanke an die Alte holt ihn ein. Er muss sie aus dem Zimmer schaffen. Es entfaltet sich eine immer absurder werdende Dynamik.

Die alte Frau

Von Daniil Charms

Übersetzung: Peter Urban

Bearbeitung: Ulrich Simontowitz

Regie: Ulrich Gerhardt

Mit: Michael König

Produktion: SFB/SDR 1991

Länge: 43'28

Daniil Charms, 1906 in St. Petersburg geboren, verhungerte 1942 im Gefängnis in Leningrad während der Blockade, wurde erst 1956 rehabilitiert. Meister der Groteske und des schwarzen Humors, Kinderbuchautor.

Return to forever

Ein junger Mann wurde Soldat. Er hat getötet. Erinnerungsfragmente und Gedankensplitter aus seiner Kindheit und Jugend, über die Eltern und Geschwister vermischen sich mit den Momentaufnahmen des Geschehens.

Return to forever

Von Nikolai Khalezin

Übersetzung: Arina Nestieva

Regie: Ulrike Brinkmann

Mit: Iljá Pletner

Musik: Valentin Butt

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013

Länge: 18’25

Nikolai Khalezin, geboren 1964, weißrussischer Dramatiker, Schauspieler und Journalist. "Return to forever" wurde als eines von acht Hörspielen produziert, die im Rahmen der Reihe "Stück für Stück" entstanden, einer Kooperation von Deutschlandradio Kultur mit dem Stückemarkt des Berliner Theatertreffens 2013.

Anschließend:

Lene Albrecht im Gespräch mit Ruth Johanna Benrath, der Autorin des Hörspiels "Wir gehen, wir gehen - ein Leben lang!"

(Ursendung: 22.12.2019, 18.30 Uhr)

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 11'48