Hörspiel über eine schmerzhafte Liebe Lila und Fred Frei nach Friedrich Schillers "Kabale und Liebe" Hörspiel, 62 min Von Cristin König

Friedrich Schillers Jugenddrama "Kabale und Liebe" auf den Prüfstand des 21. Jahrhunderts gestellt (EyeEm / Mario Brandao)

Fred, Sohn eines Industriellen, soll den Vater durch eine Geldheirat vor der Pleite retten. Lila, die Tochter eines Musikers, der jetzt als Firmen-Hausmeister arbeitet, sorgt sich um den erkrankten Vater. Sie wird umworben von dem Assistenten des Chefs. Mit dessen Zustimmung und in eigenem Interesse will er dem Sohn die Freundin ausspannen.



Aus der Jurybegründung zum Hörspiel des Monats August 2016:

"Erstaunlich, wie gut dieses Experiment funktioniert: Cristin König hat Friedrich Schillers Jugenddrama "Kabale und Liebe" auf den Prüfstand des 21. Jahrhunderts gestellt – und siehe da, der Klassiker hält phantastisch stand. Schillers Rhetorik hat die Autorin in ein eigenwillig atemloses Stammeln übersetzt. Diese Kunstsprache entspricht exakt den Zumutungen eines moralisch korrupten Geldadels, die einem die natürliche Sprache verschlagen können. Mit der Zuspitzung der Ereignisse wandelt sie sich zum puren Angstdiskurs: Ihr steht akustisch sozusagen der Schweiß auf der Stirn. Mit sparsamen, aber extrem wirkungsvollen klanglichen Mitteln wird die Dramatik der Handlung geschärft. Kurze Phrasen, manchmal beiläufig gespielt im Hintergrund, manchmal als Interpunktion explodierend eingesetzt. Eine großartige Leistung von Friederike Bernhardt und der Regie."

Regie: die Autorin

Mit: Claudia Eisinger, Sebastian Schwarz, Jenny Schily, Jörg Hartmann, Arnd Klawitter

Komposition: Friederike Bernhardt

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016

Länge: 61'25

Eine Wiederholung vom 14.08.2016

Kabale und Liebe - Versuch einer Wirkungsgeschichte (Ausschnitt)

Von Walter Höller

Produktion: HR 1955

Länge: 25‘12

. (Deutschlandfunk Kultur / Anke Beims)Cristin König, geboren 1965 in Trier, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin für Theater, Film und Hörspiel. Als Schauspielerin mit festen und freien Engagements an großen deutschsprachigen Bühnen. 2011 Regiedebüt mit ihrem Stück "Die Wohngemeinschaft" am Maxim Gorki Theater Berlin. "Lila und Fred" (Deutschlandradio Kultur 2016, Hörspiel des Monats August) "Meine Erinnerungen reißen mich in Stücke" (Deutschlandfunk Kultur 2018, Hörspiel des Monats Juni), "Moor-Schwestern" (Deutschlandfunk Kultur 2019).