Eine Frau und ein Mann fahren die ehemalige Gastarbeiterroute ihrer Eltern nach. (picture-alliance / Reinhard Kungel)

Die Straße ist ein Universum, das Auto "unsere blechhaut". Eine Frau und ein Mann fahren die ehemalige Gastarbeiterroute ihrer Eltern nach. In die traumatischen Erinnerungen ihrer Familiengeschichte mischen sich Stimmen aus dem Radio. Es kreuzen sich die Biografien verstoßener Söhne, eines verschollenen Castingshow-Stars, eines albanischen Punks und jener jungen Tschechin, die als erster Mensch vorsätzlich einen LKW in eine Menschenmenge steuerte.

Produktionsfotos

AUTOS

Hörspiel nach dem Theaterstück von Enis Maci

Radiofassung und Regie: Giuseppe Maio

Mit: Amelle Schwerk, Matthias Rheinheimer, Toni Jessen, Julius Stucke, Melina von Gagern, Luise Wolfram, Tilla Kratochwil, Rainer Strecker, Susanne Bormann, Max Hegewald, Sandra Borgmann, Tobias Dutschke, Lisa Hrdina, Alexander Ebeert, Volker Wackermann, Florian Lukas, Christian Gaul, Meike Rötzer, Achim Buch, Hans Löw, Thomas Niehaus, Amelia Umuhire, Tilo Werner, Stephan Schadt

Komposition: Andreas Bick

Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 77'19

Anschließend:

Lene Albrecht im Gespräch mit Enis Maci (gekürzt)

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 9'42

Enis Maci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, hat Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und Kultursoziologie an der London School of Economics studiert. In der Spielzeit 2018/19 war sie Hausautorin am Nationaltheater Mannheim. Ihr Stückentwurf "Mitwisser" wurde 2017 mit dem Hans-Gratzer-Stipendium ausgezeichnet, 2018 uraufgeführt und zu den Mülheimer Theatertagen 2019 eingeladen. "AUTOS" wurde 2019 am Schauspielhaus Wien uraufgeführt. Enis Maci wurde von "Theater heute" zur "Nachwuchsautorin des Jahres 2018" gewählt und mit dem Literaturpreis "Text & Sprache" 2019 des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. 2018 erschien ihr Essayband "Eiscafé Europa".

Giuseppe Maio, geboren 1970 in Süd-Italien, lebt in Berlin. Autor und Regisseur zahlreicher Hörspiele und Features. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: "Der Drehung entgegen – Wie Franz Erhard Walther aus dem Bild ausstieg" (Dlf Kultur 2017) und als Regisseur und Bearbeiter (mit Klaudia Ruschkowski) "Nacht" von Etel Adnan (Hörspiel des Monats August 2017).