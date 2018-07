Hörspiel über eine Generation Philipp Lahm

Von Michel Decar

Ein Blick auf die "Generation Philipp Lahm" (Deutschlandradio / Anja Schäfer)

"Fernsehen und früh ins Bett gehen, das ist eine Haltung. Das kann man nicht performen. Das muss man leben." Die Figur ‚Philipp Lahm‘ leistet im durchschnittlichen Leben Überdurchschnittliches. Doch was ist das für eine Zeit, die auf künstlich erzeugte Dauererregungen mit Glücks-Magazinen und Saftschorlen reagiert? Das fragt sich auch ein Autor, der über die abendländische Dramatik, die sich "an der konfliktgeilen Dramaturgie toter Männer orientiert", in die Krise gerät. Jede Zeit hat die Helden, die sie verdient!





"Philipp Lahm" - Hörspielproduktion (Deutschlandradio / Anja Schäfer)

Ursendung

Philipp Lahm

Hörspiel von Michel Decar

Regie: der Autor

Mit: Lukas Darnstädt, Olga Hohmann, Luis Krawen, Thea Rasche und Pirmin Sedlmeir

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 54’06

Michel Decar, geboren 1987 in Augsburg, Autor für Theater und Hörspiel. Studierte Germanistik und Geschichte an der LMU München, wo er an der Studiobühne seine ersten Stücke selbst inszenierte, anschließend Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Förderpreis für neue Dramatik beim Berliner Theatertreffen 2012 für Jonas Jagow. Kleistförderpreis 2014 für ‚Jenny Jannowitz’. Decars Theaterstück ‚Philipp Lahm’ wurde Ende 2017 im Residenztheater München uraufgeführt. Hörspiele für Deutschlandradio Kultur: ‚Jonas Jagow’ (2014), ‚Jenny Jannowitz oder der Engel des Todes’ (2015), ‚Schere Faust Papier’ (2016, Hörspiel des Monats Januar 2017).