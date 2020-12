Als sich Barbara im Fluss ertränkt, wird etwas Unaufhaltsames aus der Vergangenheit in Gang gesetzt. (Swapnil Dwivedi / unsplash)

Barbara, zweiundzwanzig Jahre alt, hat sich im Fluss ertränkt. Ihr Bruder Adam, ihre Freundin Nora und der Außenseiter Yann, einstige Schulkameraden, versuchen eine Antwort auf das "Warum" zu finden. In der Enge des abgeschiedenen Dorfes sind sie aufgewachsen: Kinderstreiche, Mutproben, Sticheleien und Gemeinheiten, die Starken drangsalieren die Schwachen. Unter allen Erinnerungen an Freiheit und Glück, an Schutz und Bedrohung, liegt Unausgesprochenes begraben – ein Verbrechen, verübt in einer unbeobachteten Nacht. Das ist lange her. Heute sind sie im Erwachsenenleben angekommen und stecken doch noch knietief in ihrer Kindheit. Erst der Selbstmord bringt das Verdrängte allmählich zum Vorschein und zwingt die Übriggebliebenen, sich mehr als zehn Jahre nach dem Verbrechen dem Geschehenen zu stellen.

Mahlstrom

Nach dem Roman von Yael Inokai

Bearbeitung: Katrin Zipse

Regie: Susanne Janson

Mit: Jessica Cuna, Dimitri Stapfer, Jirka Zett

Komposition: Andreas Bick

Ton: Basil Kneubühler

Produktion: SRF 2019

Länge: 56'

Yael Inokai, 1989 in Basel geboren, Schriftstellerin, lebt in Berlin. Ihr erster Roman "Storchenbiss" erschien 2012. Drehbuch-Studium an der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin. Sie schrieb für Literaturzeitschriften, erhiehlt 2013 ein Aufenthaltsstipendium für junge deutschsprachige AutorInnen am Literarischen Colloquium Berlin und war 2015 "Hildesheimer BELLA triste Stadtschreiberin". Für ihren zweiten Roman "Mahlstrom" (2017) wurde sie mit dem Schweizer Literaturpreis 2018 ausgezeichnet.