Hörspiel über ein Leben zu dritt Drei Menschen und das Salz im Meer Hörspiel, 57 min Von Mathieu Beurton

Lebenskrise am Meer (Jan-Martin Altgeld)

Zwei Männer und eine Frau. Jeder mit der Bitterkeit ungelebter Sehnsucht, trostlos im rauhen Alltag am Meer. "Wozu wieder aufstehen", fragt sich Jenny, die kinderlos ungeliebte Frau des Fischers Kevin. Einst war sie die Dorfschönste und von allen begehrt. Heimlich rettet sie sich in die heißen Umarmungen von Joe, der in der Fischnetzfabrik arbeitet. Sie fordert noch einmal ihr Glück heraus, sie nimmt es sich gegen alle Regeln. Ein Leben zu dritt beginnt. Das Stück erzählt von drei jungen Menschen in einer Lebenskrise.

Drei Menschen und das Salz im Meer

Von Mathieu Beurton

Übersetzung: Andra Joeckle

Regie: Marguerite Gateau

Mit: Nora Abdel Maksoud, Markus Meyer, Stefan Konarske, Anne Marlene Meister

Komposition: Thom Kubli

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandradio Kultur / SR 2013

Länge: 59'24

Eine Wiederholung vom 30.10.2013

Mathieu Beurton, geboren 1978 in Pontivy, französischer Schauspieler, Autor und Regisseur, Gründer der Theaterkompanie l'Onyrie. Theaterstücke u.a.: "Les Amers" (2008, dt. "Drei Menschen und das Salz im Meer"), "Un cri" (2009), "La solitude hivernale" (2010), "Les chambres" (2014), "Trois ruptures" (2016) und "Anarkh" (2018).